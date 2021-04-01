В России изменился порядок проведения экзаменов на права

С 1 апреля в России вступил в силу новый порядок проведения экзаменов на права. Вводится единый практический экзамен в городе для категорий B, С и D.

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Кандидаты в водители в рамках единого практического экзамена на улицах города должны выполнить ряд обязательных упражнений: заезд задним ходом в бокс, параллельную парковку, разворот в ограниченном пространстве, старт движения на подъеме. Отменяется «площадка», на которой кандидаты в водители демонстрировали навыки начального профессионального мастерства, не выезжая на городские улицы.

На экзамене в машине сможет находиться наблюдатель. Им может стать представитель автошколы или профильной ассоциации. ГИБДД ввела такую норму для «общественного контроля».

Подробнее о новом порядке экзаменов — в материале “Ъ” «Без прав на ошибку».