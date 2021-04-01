Минэнерго оценило справедливую цену Аи-92 без демпфера выше 50 рублей за литр

Справедливая цена бензина Аи-92 без демпферного механизма составляет 50,08 руб. за литр, сообщило Минэнерго России. Это на 5,2 руб. выше, чем фактическая цена в центральной России.

«Фактическая цена бензина Аи-92 — 44,89 руб. за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 руб. за литр. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 руб. дороже»,— сообщило Минэнерго ТАСС.

Как объяснило ведомство, государство фактически оплачивает через демпферный механизм 5,19 руб. за потребителей. Механизм защищает рынок от скачков цен. При высоких мировых ценах на бензин государство доплачивает нефтеперерабатывающим компаниям деньги, чтобы они резко не повышали стоимость топлива в стране. При низких мировых ценах производители отдают государству сверхприбыль.

С 1 мая правительство скорректирует параметры демпферного механизма для стабилизации цен на топливо. В этом году изменения коснутся только бензина. По оценке аналитиков, корректировка демпфера приведет к росту выплат бюджета в адрес нефтяных компаний примерно на 40 млрд руб. в 2021 году и на 90 млрд руб. в 2022-м.

О том, кто выиграет от сдерживания цен на топливо,— в материале “Ъ” «Надбавка за переработку».