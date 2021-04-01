Главные анонсы 1 апреля

Россия возобновит авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой. Также Кипр откроет границы и отменит карантин для россиян. Подробнее

В России завершится обязательный дистанционный режим для работников старше 65 лет.

В России начнется весенний призыв в вооруженные силы. С 1 апреля по 15 июля в армию призовут 134 650 человек.

Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск Росприроднадзора к компании «Норильский никель» на 12,5 млн руб. В июне 2020 года был зафиксирован сброс в тундру отходов с Талнахской обогатительной фабрики в Норильске. «Норникель» признал, что руководство фабрики приказало слить загрязненную техническую воду, опасаясь переполнения отстойника из-за прошедшего накануне ливня. Подробнее

В Мьянме ожидается судебное заседание по делу государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, обвиняемой в незаконном ввозе и использовании оборудования связи. Напомним, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы сместили гражданские власти. Президент страны Вин Мьинт и Аун Сан Су Чжи были арестованы. Военные объяснили свои действия фальсификацией прошедших в ноябре парламентских выборов. На прошлой неделе День вооруженных сил Мьянмы обернулся кровопролитием. Подробнее

Экзамены в ГИБДД для получения водительских прав начнут проходить только в условиях реального движения, а не на закрытой площадке. Изменения коснутся кандидатов в водители легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Также у россиян появится право аннулировать результаты экзамена, если они с ним не согласны. Подробнее