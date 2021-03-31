Fiat выпустит автомобили с брендом «Окей, Google»

Итальянский автопроизводитель Fiat выпустит автомобили в коллаборации с Google, об этом компании сообщили в среду, 31 марта. Темой коллаборации будет «Hey Google» («Окей, Google») — команда голосового поиска Google. С таким брендированием будут выпущены автомобили серии Fiat 500 — модели 500, 500X и 500L MPV. Эти машины скоро будут доступны в десяти европейских странах, включая Германию, Францию и Великобританию.

Надпись «Hey Google» появится в числе прочего над арками передних колес и на сиденьях автомобилей, в оформлении будут использованы и другие элементы дизайна Google. Кроме того, машины будут оснащены экранами со встроенным голосовым помощником Google, причем в них будут доступны некоторые функции, которых нет в других автомобилях, например дистанционное определение уровня топлива или проверка того, заперта ли машина.

Яна Рождественская