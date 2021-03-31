Более 12 тыс. наблюдателей будут работать на осенних выборах в Свердловской области

Общественная палата (ОП) Свердловской области планирует подготовить более 12 тыс. наблюдателей для работы на выборах в Госдуму, заксобрание региона и местные думы. Соответствующая информация была озвучена во время подписания соглашения о взаимодействии при проведении выборов между ОП и областной избирательной комиссией.

Как сообщили в свердловском департаменте информационной политики, документ предусматривает организацию общественного контроля за соблюдением прав граждан в период организации и проведения выборов, развитие правовой культуры и электоральной активности участников голосования, а также обучением наблюдателей.

«На прошлый выборах у нас работало более 12 тыс. наблюдателей. Мы хотим на эту цифру ориентироваться. В Свердловской области 2,5 тыс. избирательных участков. На каждом из них должно быть минимум по два наблюдателя, а желательно по четыре. Это уже 10 тыс. человек»,— отметил господин Левин.

В департаменте информполитики добавили, что в Свердловской области уже начал работать центр общественного наблюдения (ЦОН) за выборами.

Напомним, в единый день голосования 19 сентября в регионе пройдут выборы в Госдуму, региональный парламент и 35 муниципальных дум.

Анастасия Реутова