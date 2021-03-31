Новороссийский депутат Михаил Ерохин предстанет перед судом за взятку 2,1 млн рублей

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении депутата городской думы Новороссийска Михаила Ерохина. Чиновника обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере», сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

По данным следствия, господин Ерохин был задержан с поличным при получении взятки в размере 2,1 млн руб. от заместителя главы администрации города Новороссийска в ходе операции правоохранительных органов. Незаконное вознаграждение было передано депутату за его согласие не препятствовать проведению выборов и не создавать провокационные ситуации в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Господин Ерохин был задержан сразу после получения взятки, в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент материалы уголовного дела с утвержденным заместителем генпрокурора РФ обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал «Ъ-Краснодар», глава Новороссийского отделения партии «Справедливая Россия», депутат городской думы шестого созыва Михаил Ерохин был задержан правоохранительными органами 13 сентября 2020 года. Позже его задержание прокомментировал глава партии Сергей Миронов, который заявил о необходимости выяснения всех обстоятельств дела и исключении Ерохина их партии в случае доказательства его вины. Также 21 сентября в Новороссийске состоялись акции членов оппозиционных партий в поддержку задержанного политика.

Михаил Ерохин до начала политической карьеры работал руководителем пассажирских автотранспортных предприятий, вел коммерческую деятельность в области издательского бизнеса. С 2013 года господин Ерохин занимал должность председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия». Избирался депутатом городской думы Новороссийска VI и VII созывов по одномандатному избирательному округу № 11.

Ольга Логинова