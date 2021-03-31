Арестованного министра здравоохранения Республики Алтай освободили от должности

Власти Республики Алтай отправили в отставку арестованного министра здравоохранения Сергея Коваленко. Соответствующий указ 31 марта подписал глава региона Олег Хорохордин.

«Министр освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия»,— уточнил “Ъ-Сибирь” пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Главу республиканского минздрава и его помощника Рустама Туюнчекова задержали 10 марта этого года. В отношении них возбудили уголовные дела о получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). 11 марта министра по решению Горно-Алтайский горсуда арестовали на два месяца.

После этого, 12 марта, исполнение обязанностей главы минздрава было возложено на замминистра здравоохранения Анну Григорян.

Сергей Коваленко занял пост главы минздрава в декабре прошлого года. Ранее, с 2017 года, возглавлял Майминскую райбольницу.

Подробнее о деле против министра — в материале “Ъ-Сибирь” «Министр начал брать через три месяца».

Юлия Сасевич