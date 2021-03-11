Министр начал брать через три месяца

В Республике Алтай (РА) по подозрению в коррупции задержаны глава регионального минздрава Сергей Коваленко, занимавший этот пост чуть более года, и его помощник Рустам Туюнчеков. В отношении них возбуждено дело о взятках, насчитывающее три эпизода. По версии следствия, чиновники получали «откаты» от поставщиков мед­оборудования и средств индивидуальной защиты (СИЗ) за заключение гос­контрактов и их свое­временную оплату, сумма переданных им взяток составила около 4,6 млн руб. Это первый коррупционный скандал в правительстве республики после избрания в 2019 году главой региона Олега Хорохордина.



На Алтае под следствием оказались министр здравоохранения правительства республики Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков, в отношении которых возбуждено дело о получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ (СКР).

Основанием для возбуждения дела послужили материалы, поступившие из ФСБ. Согласно им, с марта 2020 года Сергей Коваленко, который к тому времени уже три месяца занимал министерский пост, и его помощник Рустам Туюнчеков получали взятки от поставщиков медтехники и СИЗ. Деньги выплачивались за содействие в заключении госконтрактов, их своевременную оплату, а также беспрепятственное подписание актов приемки медицинских товаров. Чиновников взяли в оперативную разработку. Посчитав, что собранных доказательств достаточно, следователи приняли решение о задержании подозреваемых.

Министра задержали рано утром в его загородном коттедже. В надворных постройках оперативники нашли тайник, в котором, по предварительным данным, находилось около 6 млн руб. наличными. Рустама Туюнчекова, являвшегося правой рукой министра, задержали в квартире в Горно-Алтайске. У него были изъяты пачки пятитысячных купюр. Банкноты заняли почти всю поверхность ковра 43 метра. Участники другой оперативно-следственной группы, работавшей параллельно, проводили обыск на рабочих местах чиновников.

По предварительным данным, в период с марта 2020-го по февраль 2021 года министр и его помощник получили «откаты» на общую сумму 4,6 млн руб. В каких пропорциях между ними делились деньги, не сообщается. Ожидается, что в четверг господам Коваленко и Туюнчекову будет избрана мера пресечения. Признают ли они свою вину — неизвестно. К уголовной ответственности следователи также привлекли трех предпринимателей из Новосибирска, Кемерово и Барнаула, плативших «откаты» чиновникам: им инкриминируется ст. 291 УК РФ (дача взятки). Как сообщили в республиканской прокуратуре, ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования.

Задержание чиновников стало первым коррупционным скандалом в правительстве республики после того, как осенью 2019 года регион возглавил Олег Хорохордин. «Глава респуб­лики проинформирован о задержании. В случае подтверждения фактов нарушения закона виновные, безусловно, понесут наказание. Министерство здравоохранения продолжает свою работу, факт задержания ни в коем случае не отразится на деятельности медицинских учреждений, на приоритетной работе по противодействию коронавирусу»,— заявил „Ъ“ пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов. Он отметил, что на период следственных действий исполнение обязанностей министра будет возложено на одного из его заместителей.

Сергей Коваленко родился в 1977 году. Он выпускник Алтайского государственного медицинского университета (2000 год) и Сибирской академии госслужбы (2010 год). С 2001 по 2008 год гос­подин Коваленко работал хирургом, заведующим отделением Майминской районной больницы. В последующем он занимал руководящие должности в местных органах власти и медучреждениях. В декабре 2019 года глава республики Олег Хорохордин предложил Сергею Коваленко занять министерское кресло.

Константин Воронов, Оксана Павлова