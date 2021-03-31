БК «Парма» нашел нового спонсора

Пермский баскетбольный клуб «Парма» и банк «Открытие» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось сегодня на пресс-конференции. Соглашение предусматривает совместную работу по созданию и обеспечению оптимальных условий для самореализации, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни населения региона посредством спорта высших достижений. Банк «Открытие» намерен оказывать финансовую поддержку БК «Парма» и участвовать в мероприятиях клуба. Сумма финансирования пока не определена и будет понятна к началу нового сезона.

«Мы работаем над тем, чтобы пул наших партнеров увеличивался, и мы ожидаем, что банк “Открытие” станет одним из самых серьезных и надежных из них. Сегодня баскетбол в Пермском крае переживает такой же бум, какой был во времена “Урал-Грейта”. Надеюсь, что его развитие продолжится и приумножится», — прокомментировал соглашение президент БК «Парма» Сергей Богуславский.

Баскетбольный клуб «Парма» основан в 2012 году. После ликвидации прежнего ФК «Амкара» в 2018 году «Парма» стала считаться основным пермским профессиональным клубом. С 2016 года клуб выступает в элите российского баскетбола — Единой лиге ВТБ. В настоящий момент у клуба около 40 спонсоров. Основным из них является ПАО «Т Плюс». Значительную часть финансирования БК получает также из городского и краевого бюджетов.