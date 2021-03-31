Депутат гордумы Новороссийска обвиняется в покушении на мошенничество во время выборов

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении депутата гордумы Новороссийска Михаила Ерохина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ведомство. По версии следствия, Михаил Ерохин, будучи кандидатом в депутаты гордумы в 2020 году от партии «Справедливая Россия», пытались получить денежные средства от вице-мэра Новороссийска за то, чтобы голосование прошло без конфликтов.

По данным следствия, заместитель главы администрации города Новороссийска, действовавший под контролем правоохранительных органов, передал Михаилу Ерохину денежные средства и муляжи денежных средств в сумме более 2 млн руб. За это кандидат обещал отказаться от создания помех проведению избирательного процесса и не создавать провокационные ситуации в единый день голосования – 13 сентября 2020 года. После получения денежных средств Ерохин задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Михаил Ерохин с 2013 года является председателем совета местного отделения партии «Справедливая Россия» в Новороссийске.

Анна Перова, Краснодар