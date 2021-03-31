В Ростовской области двоих женщин осудили за кражу собаки

В Шахтах две местные жительницы привлечены к уголовной ответственности за хищение собаки, сообщает пресс-служба городского суда. Приговор был вынесен в феврале и уже вступил в законную силу.

Как установил суд, 7 марта 2020 года женщины украли собаку породы джек-рассел-терьер, которая находилась возле отделения ПАО «Сбербанк России» по пер. Красный Шахтер. Материальный ущерб, причиненный хозяину собаки, составил 50 тыс. руб. «Похищенную собаку одна из шахтинок оставила у себя, однако собака убежала от нее, вернулась на то место, где была похищена. Собака была найдена сотрудниками центра „Святобор“ и возвращена собственнику»,— сказано в сообщении суда.

В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину. Их действия были квалифицированы как грабеж (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Суд назначил им по одному году условно с испытательным сроком один год.

Кристина Федичкина