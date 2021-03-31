Coursera провела IPO с оценкой в $4,3 млрд

Образовательная платформа Coursera провела первичное размещение акций на Нью-йоркской фондовой бирже, продав 15,7 млн акций по цене $33 за акцию. Как сообщает Bloomberg, компания привлекла $517 млн и оценка ее рыночной стоимости в рамках размещения составила около $4,3 млрд.

Платформа онлайн-образования Coursera была создана в 2012 году двумя преподавателями информатики Стэнфордского университета. Проект сотрудничает более чем с 200 университетами, предлагает курсы, как платные, так и бесплатные, по разным отраслям знаний, дает тесты, проводит экзамены. На данный момент на платформе зарегистрированы 77 млн слушателей курсов. В прошлом году в условиях пандемии продажи Coursera выросли до $294 млн, годом ранее они составили $184 млн. Чистый убыток вырос с $47 млн до $67 млн. В рамках последнего раунда финансирования в июле 2020 года платформа привлекла $130 млн и оценивалась в $2,6 млрд.

Алена Миклашевская