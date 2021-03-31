Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России

Рост ВВП России по итогам 2021 года составит 2,9%, следует из отчета Всемирного банка (ВБ). В своем предыдущем отчете ВБ прогнозировал рост российской экономики в 2,6%.

«Более низкое, чем ожидалось, сокращение ВВП в 2020 году и быстрое ослабление ограничений, связанных с COVID-19, улучшили динамику роста, побуждая повысить прогноз экономического роста РФ до 2,9% в 2021 году»,— говорится в сообщении. Рост ВВП РФ в 2022 году повышен до 3,2% с 3,0%.

Среднегодовой уровень инфляции в России в 2021 году аналитики ВБ ожидают на уровне 4,3%. Это выше прогноза Банка России, который составляет 3,7–4,2%.

Дефицит российского бюджета по итогам года составит, согласно прогнозам, 2% ВВП. При этом в 2022 году ожидается его профицит на уровне 0,5% ВВП.

Также ВБ ожидает снижения уровня бедности в стране. При этом, по мнению аналитиков, до 2022 года он будет превышать уровни до пандемии коронавируса.

Авторы отчета уточнили, что существует высокий риск пересмотра прогнозов. Это связано с вероятностью новых санкций в отношении России, а также угрозой третьей волны пандемии COVID-19.

О предыдущем прогнозе ВБ — в материале “Ъ” «Куда ни кинь, всюду блин».