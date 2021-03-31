Рестораны недосчитались гостей

В Татарстане заведения общественного питания по итогам февраля 2021 года сократили выручку — такие данные опубликовал Татарстанстат. Если в январе оборот кафе, ресторанов и баров был на 16,5% меньше докризисного уровня, то в прошлом месяце разрыв превысил 20%. Участники рынка заявляют, что люди по-прежнему остерегаются посещать кафе из-за COVID-19, а кроме того, в республике в отличие от Москвы и других регионов не стали отменять запрет на работу заведений ночью. Предприниматели рассчитывают, что выручка начнет расти к лету, а полное восстановление ожидают не ранее, чем через год. Эксперты отмечают, что «во время пандемии поменялись шаблоны поведения потребителей» и многие предпочитают «ужин дома походу в ресторан».



Оборот общественного питания Татарстана в феврале 2021 года составил 3,24 млрд руб. (показатель включает в себя не только выручку кафе, баров, ресторанов и столовых, но и поставщиков продуктов). Это на 20,9% меньше, чем в феврале 2020 года, когда общая выручка таких предприятий достигала 3,93 млрд руб.

Ситуация в сфере питания в прошлом месяце оказалась даже хуже, чем в январе этого года, когда выручка составляла 3,25 млрд руб., что на 16,5% меньше уровня января предыдущего года. За февраль оборот кафе, баров и ресторанов упал еще на 1,9%, а разрыв с уровнем годичной давности увеличился на 4,4 процентных пункта.

Напомним, по итогам 2020 года общее сокращение оборота татарстанских заведений достигло 26,4% — до 36,2 млрд руб. Пик падения пришелся на апрель, когда общепит потерял 63% прежнего оборота (в мае — 55,9%). При этом в декабре сокращение составляло лишь 15,6%. В январе и феврале прошлого года, до пандемии COVID-19, наблюдался рост выручки (на 5,1% и 8,8% соответственно).

Власти Татарстана пока не разрешили барам и ресторанам работать после полуночи, ссылаясь на риски распространения коронавируса. Напомним, что в апреле и мае заведения в Татарстане работали только на доставку. В начале июня были открыты летние веранды, а с середины июля — основные залы. Новые ограничения (на работу заведений в ночное время) ввели с конца октября.

Предприниматели неоднократно просили президента Татарстана Рустама Минниханова отменить эти ограничения, как это было сделано в Москве и других регионах. Рестораторы указывали, что из-за запретов «Казань теряет свою туристическую привлекательность», а «аудитория ночных мероприятий и посетители ресторанов и баров в ночное время не относятся к основной группе риска». Вместе с тем в управлении Роспотребнадзора указывали, что многие бары и рестораны продолжают нарушать установленные правила (осуществляется полная посадка, не соблюдается социальная дистанция, работает танцпол). «Нарушения не позволяют нам сегодня снимать ограничения в части разрешения работы в ночное время»,— говорила в середине марта заместитель главы управления Любовь Авдонина.

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова отмечает, что февраль для предприятий общепита — «всегда низкий сезон». «Сейчас, в пандемию, это падение заметно еще больше. Люди остерегаются посещать кафе и рестораны, опасаясь третьей волны. Спрос на наши услуги снижается»,— говорит она. Госпожа Шарафутдинова указывает, что сфера общественного питания оказалась «наиболее уязвимой» в пандемию COVID-19. «Люди ограничили свои расходы на общепит, в то же время они по-прежнему покупают продукты питания в магазинах»,— сказала она. Госпожа Шарафутдинова также отметила, что на выручку заведений, в основном баров, влияет ограничение на работу в ночное время: «Перестроиться не всегда возможно. Изменение концепции заведения может потребовать дополнительных вложений».

Представитель ассоциации рассчитывает, что выручка заведений будет наращиваться только к лету, однако это не позволит полностью покрыть убытки за прошедший год. В связи с этим многие предприниматели рассчитывают на списание льготных кредитов, которые были получены по «федеральной программе 2.0». «Если говорить о том, когда отрасль сможет полностью восстановиться, то мое мнение, что не раньше лета 2022 года рестораторы смогут рассчитаться по всем долгам и начать зарабатывать. И это, конечно же, при условии, что не будет ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки»,— заключила она.

При этом показатели розничной торговли в регионе постепенно приближаются к докризисным. По данным Татарстанстата, ее оборот в феврале составил 79,6 млрд руб., что лишь на 1,3% меньше, чем в феврале предыдущего года. В январе разрыв составлял 1,9%. А по итогам 2020 года сокращение составляло 6,1%.

Жители региона продолжают экономить на продуктах: оборот продовольственными товарами в феврале отстает от докризисных показателей на 2,7%. При этом цены на них, согласно официальной статистике, выросли за год на 9,1%, а общая инфляция составила 5,6%. Больше всего за год подорожали сахар-песок (+78,3%), картофель (+55,8%), морковь (+43,5%), куриные яйца (+29,4%), свекла (+28,4%), подсолнечное масло (+28,2%) и крупы (+23,9%).

Впервые за пандемию положительную динамику показал рынок платных услуг. В феврале их объем составил 25,1 млрд руб., что на 3,2% больше, чем в феврале прошлого года (отметим, что по итогам 2020 года объем услуг сократился на 12,6%). Рост показали в первую очередь коммунальные услуги (+12,4%), система образования (+11,7%), транспорт (+7,6%). Бытовые услуги выросли на 5,1% (за счет роста на 35,4% в сфере ремонта и строительства). Объем платных услуг культурных учреждений и туристических агентств составляет лишь половину от докризисного уровня.

«Полагаю, что сильная просадка показателей общепита связана не только с запретом на работу после полуночи. Во время пандемии поменялись шаблоны поведения потребителей и принятия ими решений. Доставка блюд из кафе и ресторанов стала настолько доступной и удобной, что многие предпочитают ужин дома походу в ресторан. Тем более что доставка также позволяет экономить и сразу определиться с бюджетом на ужин»,— говорит главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов.

При этом он обращает внимание, что за год резко выросли цены производителей промышленных товаров — почти на 11 процентных пунктов. «Можно ожидать, что инфляция в товарах для производителей через какое-то время перейдет в потребительские товары в виде издержек, и, вероятно, регион ждет рост инфляции. Его можно замаскировать статистическими методами, но, полагаю, домохозяйства уже замечают это по обычным ежедневным покупкам»,— предполагает он. Также господин Антонов обращает внимание, что в феврале 2021 года официальное число безработных достигало 30,5 тыс. человек, или 1,5% рабочей силы, тогда как на конец февраля 2020 года их было всего 0,61%. «Это означает, что очень многие занятые не смогли перейти на формат удаленной работы в период пандемии»,— заключает он.

Кирилл Антонов