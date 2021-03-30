На Кубань поступило более 35 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Краснодарский край поступило более 35 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации на базе поликлиник, ФАПов и центров медицинской профилактики.

Как сообщили в оперативном штабе, для жителей отдаленных поселений работают 24 передвижных медицинских комплекса. По состоянию на 30 марта текущего года прививку сделали 196,5 тыс. человек, в том числе за последние сутки – 6512 человек.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, на территории Краснодарского края по состоянию на утро 30 марта, зарегистрировано 109 новых пациентов с подтвержденным COVID-19. Среди них - 43 мужчин и 66 женщин, в том числе трое детей.

Дмитрий Михеенко