Суд признал право Swatch использовать коронную фразу Стива Джобса

Компания Apple не сумела оспорить право швейцарского производителя часов Swatch использовать в качестве торговой марки знаменитую фразу Стива Джобса «One more thing» («Еще кое-что»). Как сообщает Bloomberg, Высокий суд Лондона, рассматривавший это дело, постановил, что Apple не может помешать Swatch использовать эту фразу в качестве торговой марки. При этом суд признал, что, регистрируя ее, швейцарская компания, возможно, хотела досадить Apple.

Противостояние Apple и Swatch в вопросе торговых марок началось в 2014 году, когда Apple пришлось отказаться от названия iWatch для своих часов из-за сходства с названием уже имевшихся у Swatch часов iSwatch. В 2015 году Swatch подал заявку на регистрацию торговой марки One more thing. Apple обратилась в суд, назвав действия Swatch недобросовестными, поскольку эта фраза, по мнению Apple, тесно ассоциируется с историей Apple — именно эти слова традиционно произносил Стив Джобс в конце каждой презентации, представляя какой-нибудь новый проект компании. Суд первой инстанции встал на сторону Apple в этом споре, после чего Swatch подал апелляцию, отметив, что вышеупомянутая фраза изначально принадлежала лейтенанту Колобмо, герою известного детективного сериала (в российском показе фразу часто переводили как «еще только одно»). Высокий суд Лондона поддержал швейцарскую компанию.

Два года назад Apple уже проиграл в аналогичном споре со Swatch в Австралии. Кроме того, в том же году швейцарский суд отклонил претензии американского производителя к Swatch за то, что тот начал использовать слоган «Tick different» («Тикай иначе»). Apple утверждал, что швейцарская компания выбрала такой слоган нарочно, поскольку он очень похож на популярный слоган Apple «Think different» («Думай иначе»).

О конфликте Apple и Swatch читайте в материале “Ъ” «Швейцарские часовщики пошли войной на Apple».

Алена Миклашевская