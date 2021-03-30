Foxconn отчиталась хуже прогнозов аналитиков

Тайваньская Hon Hai Precision Industry (торговый бренд Foxconn) завершила четвертый квартал 2020 года с чистой прибылью в $1,61 млрд, сообщает Reuters. Это на 4% хуже показателя последнего квартала 2019 года и значительно ниже ожиданий аналитиков, опрошенных Refinitiv,— те прогнозировали получение прибыли в размере $1,78 млрд.

Foxconn является крупнейшим в мире поставщиком микрочипов для электронных устройств, а ее главный клиент — Apple. Запуск продаж осенью новой линейки смартфонов американской корпорации положительно сказался и на выручке Foxconn, которая выросла по итогам квартала на 15% в годовом эквиваленте, до $70 млрд. Причем 63% от этой суммы пришлось на смартфоны, отмечается в отчетности компании. Сама компания до этого прогнозировала, что выручка по итогам квартала либо сократится на 3%, либо вырастет на те же 3% по сравнению с предыдущим годом. Теперь же Foxconn ожидает роста выручки на 21% по итогам 2021 года благодаря более высокому, чем ожидалось, спросу на смартфоны в мире.

Кирилл Сарханянц