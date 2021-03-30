Фармацевтика. Адаптация регионов к мировым изменениям

Дата проведения: 20 апреля 2021г., г. Новосибирск,
Место: Domina Novosibirsk Hotel.
Фармацевтический рынок оказался одной из отраслей, которая в наибольшей степени прочувствовала турбулентность 2020 года. Рост доходов в связи с ажиотажным спросом на лекарства, повышение роли государственного сектора, возросшая активность регуляторов и столь же активное законотворчество — все эти факторы стали для фармы как испытаниями на прочность, так и новыми возможностями.
В текущем году игроки фармрынка отмечают большое количество законодательных инициатив. Активизация государственных регуляторов в значительной степени связана с пандемией коронавируса.Госдума приняла закон о дистанционной продаже лекарств.
Знаковой весна текущего года стала и для фармобразования: Министерство труда России разработало и выставило на общественное обсуждение проект профессионального стандарта «Фармацевт».
Государственный сегмент остается ключевым драйвером роста фармацевтического рынка России, и доля его вложений растет последние два года.
Цель конференции: обсудить, на развитие каких направлений фармотрасли в первую очередь пойдут государственные средства в рамках стратегии «Фарма-2030», как получить грант от государства, какие направления нуждаются в поддержке в первую очередь, как пандемия повлияла на рынок онлайн-торговли лекарствами, внедрение каких новых технологий поможет успешному развитию фарминдустрии.
Вопросы для дискуссии:
- Взгляд на фармацевтическое завтра в России и регионах.
- Главные вызовы, с которыми столкнулась фармотрасль, и пути их преодоления.
- Прогнозы на 2021 год.
- Фарма-2030: реализация государственной программы в Новосибирской области.
- Разработка и производство на территории области фармпрепаратов полного цикла или трансфер современных технологий?
- Развитие науки как приоритетного направления реализации программы импортозамещения фармпрепаратов.
- Иммунопрофилактика как одно из приоритетных направлений развития отрасли.
- Методологии ценообразования на лекарства, направленные на стимулирование инноваций.
- Обсуждение, стратегия развития, невозможность реализации на практике и корректировки.
- Маркировка лекарственных препаратов: нормативно-правовые акты, схема работы в МДЛП, порядок регистрации.
- Защита прав интеллектуальной собственности в фармотрасли.
- Контрактное производство лекарственных средств — возможные операционные модели и применение правил ценового регулирования.
- Кризис навыков: как обеспечить бизнесу высококвалифицированный персонал?
- Цифровые решения для логистики фармотрасли.
- Автоматизация всех бизнес-процессов.
- Дистанционные продажи ОТС-препаратов как изменение потребительских паттернов.
- Электронный рецепт: плюсы и минусы. Как это работает? В чем преимущество? Как пандемия повлияла на рынок онлайн-торговли лекарствами?
Аудитория: представители органов государственной власти, директора фармацевтических компаний, медицинских центров, эксперты фармацевтической и биотехнологической отраслей, руководители фармацевтических сетей, руководители ведущих научно-исследовательских и образовательных центров, медицинские работник, главврачи.
К выступлению приглашены: Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области; Росздравнадзор, компания «Честный знак», ПФК «Обновление», PWC, Городисский и партнеры, Катрен, Опора России.
Модератор: информация уточняется
По вопросам партнерства и участия:
Руководитель отдела конференций ИД «Коммерсантъ-Сибирь»
Букина Наталья
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