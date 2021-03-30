Фармацевтика. Адаптация регионов к мировым изменениям

Дата проведения: 20 апреля 2021г., г. Новосибирск,

Место: Domina Novosibirsk Hotel.

Фармацевтический рынок оказался одной из отраслей, которая в наибольшей степени прочувствовала турбулентность 2020 года. Рост доходов в связи с ажиотажным спросом на лекарства, повышение роли государственного сектора, возросшая активность регуляторов и столь же активное законотворчество — все эти факторы стали для фармы как испытаниями на прочность, так и новыми возможностями.

В текущем году игроки фармрынка отмечают большое количество законодательных инициатив. Активизация государственных регуляторов в значительной степени связана с пандемией коронавируса.Госдума приняла закон о дистанционной продаже лекарств.

Знаковой весна текущего года стала и для фармобразования: Министерство труда России разработало и выставило на общественное обсуждение проект профессионального стандарта «Фармацевт».

Государственный сегмент остается ключевым драйвером роста фармацевтического рынка России, и доля его вложений растет последние два года.

Цель конференции: обсудить, на развитие каких направлений фармотрасли в первую очередь пойдут государственные средства в рамках стратегии «Фарма-2030», как получить грант от государства, какие направления нуждаются в поддержке в первую очередь, как пандемия повлияла на рынок онлайн-торговли лекарствами, внедрение каких новых технологий поможет успешному развитию фарминдустрии.

Вопросы для дискуссии:

Взгляд на фармацевтическое завтра в России и регионах.

Главные вызовы, с которыми столкнулась фармотрасль, и пути их преодоления.

Прогнозы на 2021 год.

Фарма-2030: реализация государственной программы в Новосибирской области.

Разработка и производство на территории области фармпрепаратов полного цикла или трансфер современных технологий?

Развитие науки как приоритетного направления реализации программы импортозамещения фармпрепаратов.

Иммунопрофилактика как одно из приоритетных направлений развития отрасли.

Методологии ценообразования на лекарства, направленные на стимулирование инноваций.

Обсуждение, стратегия развития, невозможность реализации на практике и корректировки.

Маркировка лекарственных препаратов: нормативно-правовые акты, схема работы в МДЛП, порядок регистрации.

Защита прав интеллектуальной собственности в фармотрасли.

Контрактное производство лекарственных средств — возможные операционные модели и применение правил ценового регулирования.

Кризис навыков: как обеспечить бизнесу высококвалифицированный персонал?

Цифровые решения для логистики фармотрасли.

Автоматизация всех бизнес-процессов.

Дистанционные продажи ОТС-препаратов как изменение потребительских паттернов.

Электронный рецепт: плюсы и минусы. Как это работает? В чем преимущество? Как пандемия повлияла на рынок онлайн-торговли лекарствами?

Аудитория: представители органов государственной власти, директора фармацевтических компаний, медицинских центров, эксперты фармацевтической и биотехнологической отраслей, руководители фармацевтических сетей, руководители ведущих научно-исследовательских и образовательных центров, медицинские работник, главврачи.

К выступлению приглашены: Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области; Росздравнадзор, компания «Честный знак», ПФК «Обновление», PWC, Городисский и партнеры, Катрен, Опора России.

Модератор: информация уточняется

По вопросам партнерства и участия:

Руководитель отдела конференций ИД «Коммерсантъ-Сибирь»

Букина Наталья

+7 (383) 209-34-42

+7-923-110-05-62

bukina@kommersant-nsk.ru