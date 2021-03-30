Дзюдо по осени считают

Смольный приостановил закупку в рамках проекта по строительству школы дзюдо имени Анатолия Рахлина, тренера президента Владимира Путина, ввиду того что выделяемых на начальном этапе средств не хватит застройщику для оптимальной работы. Местные активисты, выступавшие против застройки, считают, что власти захотели потушить горячую точку на карте города перед выборами. Эколог отметил тревожность ситуации в Петербурге: строительство ведется не на специальных территориях, а в парках, потому что это дешевле.

На прошлой неделе стало известно о прекращении конкурса на строительство многофункционального спортивного комплекса на улице Замшина (участок 1, южнее д. 29, к. 5, лит. А) в Калининском районе Петербурга стоимостью 2,03 млрд рублей, возведение которого предполагается за счет средств бюджета Петербурга в рамках адресной инвестиционной программы (АИП). Речь идет о строительстве на территории парка академика Сахарова школы дзюдо имени Анатолия Рахлина — тренера президента России Владимира Путина, идея создания которой появилась еще в 2015 году. Для этого в 2017 году данный участок площадью 0,14 га был выведен из ЗНОП. В соответствии с планом-графиком госзакупки, в текущем году на реализацию проекта планировалось выделить 28,2 млн рублей, в 2022 году — 299,7 млн рублей, а в 2023 году — 1,7 млрд рублей.

Изначально заказчиком проекта выступила ГБУ СШОР по дзюдо имени А. С. Рахлина. В 2016 году ее заказчик был уже другим — СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». 31 декабря 2020 года появились официальные документы на сайте госзакупок о строительстве спорткомплекса на территории парка.

Этот факт не устроил жителей Калининского и Красногвардейского районов, так как по плану постройки проезд к комплексу будут прокладывать по территории парка. В 2021 году появилась петиция, которую составила Светлана Уткина, экс-депутат МО «Финляндский округ». В ней жители районов настаивают на проведении открытых общественных слушаний по проекту реконструкции парка имени Сахарова.

Также с 2019 года Союз общественных организаций инвалидов «Союз Чернобыль» добивался обустройства Аллеи памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС в парке Сахарова. Союз предложил связать «Колокол Мира» и мемориал жертвам радиационных аварий и катастроф этой аллеей. Проект уже вызвал споры: жители недовольны тем, что строительство аллеи повлечет не только вырубку деревьев, но и разорвет единый ландшафт,— это недовольство они выразили в петиции.

В комитете по строительству Петербурга “Ъ” объяснили, что конкурс был прекращен в связи с «обстоятельствами непреодолимой силы». «Под обстоятельствами непреодолимой силы мы подразумеваем то, что объем средств, предусмотренный на возведение спорткомплекса на 2021 год, не позволит подрядчику вести работы в оптимальном режиме на протяжении всего года, поэтому после подробного анализа ситуации было принято решение о проведении процедуры в более поздние сроки»,— добавили в Смольном, уточнив, что данный контракт планируется заключить осенью текущего года.

По информации администрации Калининского района Санкт-Петербурга, на территории района находятся четыре парка, 28 скверов, 11 бульваров, 13 садов общей площадью 1200 га. Руководитель экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук раскритиковал решение начать стройку в парке в ущерб экологии ради экономии денег. «1200 га — нормальная цифра для Калининского района, потому что к ЗНОП относятся далеко не все зеленые насаждения. При этом превращение зеленых насаждений в спортивные учреждения мне непонятно. Спорткомплексом будет пользоваться явное меньшинство, а парком — большинство. Тревожит, что проекты на территориях ЗНОП делают из экономии. Это означает, что у людей нет денег и они не готовы создавать спортивные площадки или заведения в местах, которые для них предназначены»,— отмечает эксперт.

Светлана Уткина рассказала, что активисты будут продолжать бороться против застройки парка. «Причина приостановки реализации проекта, скорее, политическая. Сейчас власти купируют все проблемы, чтобы удовлетворить электорат перед выборами. Мы готовы к этому и будем продолжать борьбу. Нам к тому же нужно благоустройство. Сейчас нам предлагают какие-то поля для гольфа, пляжные сооружения (большую часть времени года парк пребывает в состоянии болота), а также горные убежища. Что из себя представляют эти убежища, мы понять не можем. Вы нам делаете благоустройство, почему не делаете общественные слушания? У нас много вопросов, но у нас никто ничего не спрашивает»,— возмущается госпожа Уткина.

Олег Дилимбетов, Мария Кузнецова, Екатерина Логвиненко