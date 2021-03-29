Реконструкцией улицы Липецка за 477 млн рублей займется компания депутата горсовета

Управление строительства Липецка повторно рассмотрело заявки всех участников аукциона на право реконструировать 1,7 км улицы 50 лет НЛМК и выбрало победителем местное ООО «Стройотдел». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Торги на реконструкцию выиграло воронежское ООО «СМУ-90» Вардана Агароняна. Начальная цена контракта составляла 515,8 млн руб. СМУ-90 свои услуги оценило в 479,7 млн руб. В аукционе также участвовали местные ОАО трест «Липецкстрой» и ООО «Стройотдел», а также воронежское ООО «Навастрой». Все они не были допущены. Однако региональное управление ФАС после проверки предписало отменить итоги и пересмотреть вторые части заявок. Как следует из аукционной документации, комиссия допустила к участию только СМУ-90 и «Стройотдел». Эта компания предложила 477,1 млн руб. и выиграла торги.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Стройотдел» зарегистрировано в Липецкой области в феврале 2010 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2019 года выручка компании составила 383,3 млн руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб. Директором и владельцем 50% является Александр Кофанов, избранный в горсовет Липецка по округу, в котором и предстоит реконструировать улицу 50 лет НЛМК. Еще 50% принадлежит Александру Иванову.

Александр Прытков