Дело экс-главы донского филиала РСХБ Игоря Пятигорца передано в суд

Как стало известно “Ъ-Юг“ , в минувшую пятницу Усть-Донецкий районный суд зарегистрировал поступление уголовного дела, фигурантом которого является бывший руководитель ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой же статье по делу проходит обвиняемым Вадим Жуков.

Как ранее писал “Ъ-Юг“, Игорь Пятигорец был задержан в апреле 2019 года по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он покинул должность руководителя банка в 2017 году. Сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по фактам хищения в филиале 390 млн руб. Фигурантами дела также стали руководительница кредитного отдела филиала, ее заместительница и трое работников других финансовых организаций. По версии следствия, группа выдавала заведомо невозвратные кредиты. Сам господин Пятигорец утверждал, что в пропаже средств виновен заемщик, который вовремя не погасил задолженность.

Игорь Пятигорец работал в банковской сфере с 1997 года, с 2010 года занимал пост директора ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». Имел мандат депутата заксобрания Ростовской области пяти созывов.

Вадим Водолазов