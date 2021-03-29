Фильм «Никто» Ильи Найшуллера возглавил американский прокат

Боевик «Никто» («Nobody») российского режиссера Ильи Найшуллера занял первое место по сборам в прокате в США по итогам выходных 26–28 марта. Фильм заработал $6,7 млн при показе в 2460 американских кинотеатрах, следует из данных Box Office Mojo. По данным портала The Flow, «Никто» стал первым фильмом российского режиссера, возглавившим американский прокат.

В других странах «Никто» собрал более $5 млн. Общие сборы за выходные составили $11,73 млн.

В центре сюжета семьянин Хатч Мэнселл, который становится жертвой ограбления и решает отомстить грабителям.

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «"Никто" не уйдет обиженный».