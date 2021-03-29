Депутат парламента Приморья обвиняется в мошенничестве

Депутат законодательного собрания Приморского края Юлия Толмачева обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере (ч. ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), сообщил “Ъ” представитель прокуратуры. В публичном сообщении надзорного ведомства фамилия депутата не упоминается.

«По версии следствия, в период с июня 2012 года по март 2018 года при пособничестве своей знакомой и бывшего супруга, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, обвиняемая оформила в собственность 24 земельных участка»,— говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как утверждается в обвинительном заключении, часть земельных участков в пригороде Владивостока были присвоены за счет подачи в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края документов с «заведомо ложными сведениями о якобы уже имеющихся на них объектах недвижимости». Остальные были оформлены с использованием права на льготное получение земли ветеранами боевых действий. Один участок, утверждает следствие, Юлия Толмачева оформила на себя, остальные — на родственников и знакомых.

«Эти документы позволили в дальнейшем приобрести в собственность землю по льготной цене, в результате чего городскому округу (Владивосток. — “Ъ”) причинен ущерб в размере свыше 17 млн руб.»,— указано в сообщении.

В прокуратуре Приморья “Ъ” сообщили, что Юлия Толмачева признала свою вину, но о рассмотрении дела в особом порядке судопроизводства ходатайство не заявляла. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский райсуд Владивостока для рассмотрения по существу.

Юлия Толмачева была избрана в 2016 году депутатом законодательного собрания Приморья по списку «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Госпожа Толмачева занимает пост главы регионального отделения партструктуры.

Алексей Чернышев, Владивосток