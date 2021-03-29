«У нас нет ни одного проблемного кейса за 2020 год» Региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев рассказал об особенностях работы с клиентами и переменами на рынке

Как изменилась работа ПСБ и взаимодействие банка с клиентами по время пандемии, какие меры поддержки были предоставлены бизнесу, каким будет 2021 год для предпринимателей? Об этом в интервью “Ъ-Удмуртия” рассказал региональный директор Операционного офиса «Ижевский» ПСБ Игорь Кудрявцев.

— Игорь Иванович, прошлый год был сложным, наверное, для всех, и стал серьезным испытанием для бизнеса. Как выстраивались отношения банка с корпоративными клиентами, которые столкнулись с финансовыми проблемами?

— Год был непростой, но интересный. Были серьезные вызовы и для бизнеса, и для банковского сектора, потому что пришлось иметь дело с неизвестным. Подобных ситуаций с пандемией до этого не было, и никто не знал, как она будет развиваться, как реагировать. Бывает, что течение кризиса можно прогнозировать, а кто-то даже умеет извлечь из этого выгоду. Пожалуй, это был первый опыт, по крайней мере для меня, когда такая ситуация была общая.

Все встречи и переговоры с предпринимателями были о том, как смоделировать развитие ситуации и проскочить какие-то сложные участки. Собственники бизнеса представляли свою стратегию, и мы вместе ее оценивали, корректировали, если нужно. Такая плотная партнерская работа позволила избежать критических ситуаций. Выработанные совместно превентивные меры помогали компаниям нормально функционировать

Как раз в условиях, когда нужно было ограничить личное общение, все стремились лучше выстраивать диалог с контрагентами для понимания, в каком направлении они мыслят, как пройти этот этап.

Самая большая заслуга 2020 года, если говорить об офисе ПСБ в Ижевске, — это то, что у нас сейчас нет ни одного проблемного кейса. Да, были предпроблемные истории, но мы их с клиентами проработали.

За 2020 год наши операционные доходы выросли, мы увеличили наши активы и сильно подросли с точки зрения клиентской базы, особенно в части физических лиц, в том числе благодаря зарплатным проектам. В настоящее время у нас в регионе на обслуживании находятся более 19 тыс. физлиц. Также у нас открылся новый офис в Сарапуле — тоже очень серьезное событие, и он хорошо развивается, растет количество клиентов в нем.

Не могу не отметить также, что пандемийный год заставил многих активнее пользоваться цифровыми мобильными сервисами. У клиентов появился новый образ мышления — могу сделать все, не вставая с места. Многие сервисы были и раньше, но пользоваться ими стали чаще.

— Какие меры поддержки ПСБ предоставил бизнесу во время кризиса?

— Мы пересмотрели для некоторых клиентов график платежей, перенеся их на конец года. Из-за ограничений у бизнеса снизились доходы, и мы перенесли выплату процентов на более поздний период. Кроме того, наш офис провел работу по рефинансированию кредитов по программе льготного кредитования МСП, когда предложили более низкую ставку и дали клиентам возможность работать.

Мы участвовали во всех государственных программах. В отличие от других кризисов, ставки по кредитам падали, а не росли. Меры поддержки со стороны государства в этот раз были беспрецедентными. Наиболее востребованными были кредиты на зарплату и возобновление деятельности. Всего мы выдали в Ижевске почти 370 кредитов на сумму около 700 млн руб.

— Был ли отток клиентов из-за пандемии?

— Если смотреть общую статистику, в 2020 году в Удмуртии было зарегистрировано на 20% меньше нового бизнеса, чем в 2019 году. При этом с точки зрения доли на рынке мы приросли. Если брать абсолютную цифру, то клиентов у нас стало больше, при этом мы нарастили долю на рынке при общем падении количества нового бизнеса в Удмуртии.

Мы существенно нарастили розничную клиентскую базу. ПСБ очень много внимания уделяет качеству и продуктовому наполнению линейки для физических лиц, поскольку мы понимаем, что любой бизнес предполагает штат сотрудников. Поэтому зарплатный проект, с которым мы приходим в компании, качественно наполнен: он, к примеру, позволяет сотрудникам оптимизировать свои затраты на оплату кредитов с точки зрения их рефинансирования, дает возможность иметь накопительный счет, заниматься инвестициями на фондовом рынке.

Естественно мы увидели рост спроса на ипотечное кредитование, на который оказали влияние меры господдержки. Мы выдали вдвое больше ипотеки в 2020 году, чем в 2019-ом, благодаря «Госпрограмме-2020». Мы заняли уверенное место в числе лидеров рынка в Удмуртии, а в 2020 году наш офис стал первым в филиальной сети ПСБ, который подписал соглашение с регионом о применении пониженной ставки для клиентов-зарплатников бюджетной сферы. Сегодня наша программа “Семейная ипотека” доступна по ставке 3,99%*. Те же условия доступны для семей при рефинансировании ипотечных кредитов. На открытом рынке для новостроек наше предложение также одно из самых лучших — 5,85%**. Так, за прошедший год мы смогли удвоить ипотечный портфель.

Произошел в последние годы и очень серьезный прорыв в работе с предприятиями ОПК. В 2020 году мы удвоили установленные лимиты кредитных линий с 30 до 60 млрд руб., что стало хорошей поддержкой для оборонных предприятий республики.

— Какие социальные проекты банк реализовал во время пандемии?

— Мы всегда стремились заниматься чем-то нестандартным. В 2020 году мы стали единственным банком, который впервые профинансировал газификацию в Удмуртии. Мы выделили средства для строительства 270 внутрипоселковых газопроводов. Проект успешный, я надеюсь, что он получит возможность тиражирования в других регионах. Также мы продолжаем поддерживать федерацию лыжных гонок и федерацию биатлона Удмуртии.

— Будет ли банк также поддерживать бизнес в 2021 году?

— Мы не переставали поддерживать бизнес с начала пандемии. Недавно запущен новый кредит для МСБ — под 3%.

Бизнес-ландшафт изменился, и предпринимателям надо подстраиваться под новые условия. Подобные события порой приводят к появлению новых идей.

— Каким будет 2021 год для бизнеса?

— Я считаю, что в 2021 году бизнес будет работать на стабилизацию. И применять все те кейсы, которые удалось наработать в 2020 году. Мы смотрим на перспективы с оптимизмом.