Главком ВМФ доложил Путину о не имеющей аналогов арктической экспедиции «Умка-2021»

Президент России Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с главкомом ВМФ адмиралом Николаем Евменовым. Они обсудили арктическую экспедицию «Умка-2021». По словам главы государства, у экспедиции нет аналогов в советской и российской истории.

«Арктическая экспедиция, о которой вы будете докладывать, не имеет аналогов в истории как советского периода, так и в современной истории РФ. Прошу доложить о результатах»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля). Президент приказал продолжить экспедиции в Арктике для обеспечения военной безопасности России. Он считает, что учения продемонстрировали «способность и готовность российского ВМФ действовать в суровых северных широтах».

Господин Евменов сообщил, что впервые в истории вместе всплыли в Арктике три атомные подлодки. «Впервые в истории ВМФ выполнено всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев с проломом полутораметрового льда по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 м»,— сказал главком ВМФ.

Также впервые два МиГ-31 пролетели над Северным полюсом с дозаправкой, сообщил господин Евменов. «В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского ВМФ выполнены... полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса»,— сказал он.

Экспедиция «Умка-2021» проводится с 20 марта под руководством главного командования ВМФ. Всего должны пройти 43 мероприятия на острове Земля Александра и прилегающей акватории, покрытой льдом. По словам господина Евменова, температура там достигает минус 25–30 °C, порывы ветра составляют до 32 м/с, толщина льда — до 1,5 м.