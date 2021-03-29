В мороженое добавили сосиски

Производители продуктов, которые ранее запускали франшизу в основном для сбыта своих изделий, изменили подход. Теперь компании начали открывать такие форматы и на новых для себя рынках. Так, крупный поставщик мороженого «Чистая линия» в дополнение к киоскам «О! Эскимо» начал развивать проект «О! Хот-дог» с одним блюдом. У потребителей фастфуд экономсегмента может быть востребован, но покупателям такой франшизы стоит опасаться скрытых комиссий, указывают эксперты.

Собственники сети киосков «О! Эскимо» запустили новый проект «О! Хот-дог». Это следует из списка участников международной выставки франшиз Buybrand Franchise Market 2021, которая проходила в Москве 23–25 марта. «О! Эскимо» — проект крупного производителя мороженого «Чистая линия»; по собственным данным, включает 600 точек по всей стране. В 2020 году «Чистая линия» выпустила 18 тыс. тонн продукции на заводе в Подмосковье. Для сравнения: годовой объем российского рынка мороженого оценивается примерно в 400 тыс. тонн. Также компания начала производить молочную продукцию, сыры и шоколад. Выручка ООО «Чистая линия» в 2019 году — 3,48 млрд руб., чистая прибыль — 412,64 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакс».

Как сказано в презентации «О! Хот-дог» на сайте TopFranchise, проект позиционируется как универсальная точка для продажи хот-догов в помещении и на улице. Стоимость порции — 100 руб. Объем инвестиций в один киоск — от 550 тыс. руб., включая стоимость аренды оборудования 500 тыс. руб. и 50 тыс. руб.— паушальный взнос. В «Яндекс.Картах» уже есть информация о нескольких киосках «О! Хот-дог» в Москве.

Крупнейшей сетью по продаже хот-догов в России остается «Стардог!», которая управляет более 1,2 тыс. точек. Франшиза компании в формате павильона требует инвестиций от 636 тыс. руб. В 2020 году проект сети FreeDog запустил один из основателей и гендиректор Black Star Burger Юрий Левитас, который планировал с помощью партнеров в течение двух лет открыть до 500 объектов. Инвестиции в открытие одной точки FreeDog по франшизе — до 1,2 млн руб., включая 300 тыс. руб. на паушальный взнос, роялти — от 4%.

«О! Хот-дог» — нетипичный пример для российского рынка. Обычно производители продуктов запускают франшизы розничных магазинов и киосков, прежде всего чтобы обеспечить себе новый стабильный канал сбыта собственной продукции. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская полагает, что проект был создан, чтобы предложить действующим партнерам «Чистой линии» доход вне сезона спроса на мороженое, а также для расширения числа форматов для потенциальных франчайзи. Но в «О! Хот-дог» нет роялти и возможности для управляющей компании по сбыту товаров, потому заработок владельца бренда может состоять из скрытых комиссий за поставку продукции, предупреждает она.

В «Чистой линии» заявили “Ъ”, что не имеют отношения к проекту. Хотя в объявлениях о продажи франшизы «О! Хот-дог» указан номер менеджера по франчайзингу «Чистой линии» Натальи Прохоровой. Кроме того, бизнесы могут быть связаны через совладельцев. Так, управляющим «О! Хот-дог» значится индивидуальный предприниматель Аргишти Артакович Эвоян. А в ООО «Чистая линия», согласно ЕГРЮЛ, 34,6% владеет Гагик Эвоян, а 4,15% — Артак Эвоян. Остальное принадлежит Тиграну Матиняну, Армену Торосяну, Павлу Галанту и Армену Бениаминову. Гагик Эвоян стал известен в конце прошлого года, когда был задержан и арестован по обвинению в браконьерстве. С Аргишти Эвояном связаться не удалось.

Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков отмечает, что «О! Хот-дог» можно назвать антикризисным проектом, а концепция вокруг одного доступного продукта при надлежащем качестве может быть востребована у потребителей. По словам госпожи Рождественской, спрос на франшизы фастфуда начал восстанавливаться с ноября 2020 года и в январе достиг докризисных показателей, но акцент инвесторов сместился на проекты с возможностью своей доставки или работы с сервисами.

Никита Щуренков, Анатолий Костырев