Лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо заразился коронавирусом

Лидер оппозиции Венесуэлы, провозгласивший себя президентом, Хуан Гуайдо заболел COVID-19. Он сообщил об этом в Twitter.

«Я хочу ответственно проинформировать страну о том, что после четырех дней нахождения в карантине... я получил положительный результат теста на COVID-19»,— написал господин Гуайдо. Он отметил, что соблюдал меры профилактики коронавируса.

На этой неделе против господина Гуайдо начали уголовное расследование по обвинению в хищении средств государства, направленных на борьбу с коронавирусом. Господин Гуайдо в 2019 году провозгласил себя президентом Венесуэлы. Его признали главой государства больше 50 стран, в том числе США.

В Венесуэле зарегистрировано около 155 тыс. заражений коронавирусом. Умерли больше 1,5 тыс. человек.