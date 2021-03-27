Наш, британский, сукин сын

В Великобритании разгорается шпионско-политический скандал. В центре — обстоятельства жизни Станислава Хшановского, британского гражданина польского происхождения. Во время войны он, возможно, был пособником нацистов и расстреливал евреев, а затем, обосновавшись в Великобритании, каким-то образом сумел избежать разоблачения. Журналисты BBC в своем расследовании предположили: все дело в том, что Хшановский работал на британскую разведку. Теперь обстоятельного официального разбирательства требует британская еврейская община.

Расследование BBC о жизни и преступлениях Станислава Хшановского продолжалось с перерывами более 20 лет. Началось оно еще в 1997-м, когда к журналистам обратился Джон Кингстон, пасынок Хшановского.

На протяжении десятилетий Джон собирал информацию (документы военного времени, фотографии), тайком записывал разговоры с отчимом и в итоге пришел к выводу, что Хшановский — нацистский преступник, сумевший избежать правосудия. Однако попытки Джона убедить британские власти привлечь отчима к ответственности не увенчались успехом. Журналистам, при содействии экспертов и историков, апеллируя к данным из архива Джона Кингстона, удалось разобраться в деталях жизни Хшановского.

А на ночь он рассказывал сказки…

Мать Джона Кингстона Барбара познакомилась с обаятельным поляком Станиславом Хшановским в 1954 году в Бирмингеме. Станислав рассказал ей, что вырос в Слониме, городе, который с 1921 по 1939 год был польским, а в ноябре 1939-го оказался частью Белорусской ССР.

Простого рабочего лесопилки, его принудили служить в созданной немцами гражданской охране. Хшановскому удалось бежать, вступить в ряды польской армии, которая из Лондона управлялась правительством Польши в изгнании и сражалась вместе с армиями западных союзников против нацистов. А после войны, когда к власти в Польше пришли коммунисты, Станислав перебрался в Британию, где и встретил Барбару Кингстон.

Увлечение молодым поляком быстро переросло в нечто большее. Станислав стал мужем Барбары и отчимом ее 9-летнего сына Джона. Мальчик поначалу хорошо относился к человеку, который заменил ему отца. И конечно, прощал ему взрывной характер, оставлявший отметины не только на шкуре домашней собаки, но и на спине самого Джона.

Мать Джона Кингстона Барбара познакомилась с обаятельным поляком Станиславом Хшановским в 1954 году в Бирмингеме, после чего стала его женой Фото: REX / ANL / Shutterstock / Fotodom

Вечерами Станислав рассказывал пасынку истории из своего военного прошлого. Рассказы о боях с нацистами обычно сменялись жутким повествованием о том, что молодой поляк видел в оккупированном Слониме.

Станислав рассказывал, не скрывая страшных подробностей, о том, как нацисты пытали людей на допросах, как хватали младенцев за ноги и разбивали им головы об стены домов.

Он клялся, что лично видел это, наблюдая за нацистами через бинокль. Только через некоторое время у Джона закрались мысли о том, что уж слишком детальным оказалось повествование для простого наблюдателя.

Пасынок за отца не отвечает

Возникшие еще в детстве подозрения подтолкнули повзрослевшего Джона начать расследование. В этом ему в 1988 году помогло объявление в газете о розыске скрывающихся от правосудия военных преступников.

В объявлении предлагалось всем, кто знает что-либо о лицах, причастных к «геноциду, убийствам или гибели людей в Германии либо на оккупированных территориях», сообщить об этом властям. Убежденный в виновности отчима Джон откликнулся на объявление.

Но, к его большому удивлению, ничего не произошло.

Отдел полиции по расследованию военных преступлений побеседовал со Станиславом Хшановским, провел какое-то расследование и принял решение не предпринимать никаких дальнейших действий ввиду отсутствия доказательств вины.

Джон был разочарован и продолжил свое собственное расследование. Навещая как-то Станислава в его доме в Телфорде в 1996 году, он обнаружил под кроватью старые фотографии отчима. На одной из них Хшановский позирует в униформе Белорусской вспомогательной полиции. Такие подразделения были сформированы нацистами на оккупированных землях Белоруссии. На обороте снимка стояла дата — март 1942 года.

Джон Кингстон обнаружил старые фотографии Станислава Хшановского. На одной из них он позирует в униформе Белорусской вспомогательной полиции, которую сформировали нацисты Фото: REX / ANL / Shutterstock / Fotodom

Стасик-мясник

С копией снимка Кингстон и журналист BBC Джон Силвермен отправились в Слоним, где отыскали людей, живших там в годы войны. Александра Далецкая узнала человека на снимке.

«Мы называли его мясником»,— припомнила она.

По словам женщины, Стасик, как его звали в Слониме, участвовал в еврейских погромах и расстрелах. В числе убитых лично Хшановским был и муж Александры — Ян.

Другой очевидец, служитель местной церкви Казимир Адамович, рассказал, что видел, как Хшановский за три дня расстрелял 50 человек, после чего ходил в отличном настроении и говорил, что человека застрелить — раз плюнуть.

Свидетельства жителей Слонима указывали на то, что Хшановский, скорее всего, участвовал в погромах лета 1942 года, когда были убиты от 8000 до 10 тыс. евреев.

Вместе с отступающими немецкими войсками Хшановский оказался во Франции, где воевал в рядах иностранных формирований войск СС. Побывав в плену, он пошел воевать на стороне польской армии. А после войны оказался в Великобритании, где его никто не знал.

Свидетельства жителей Слонима указывали на то, что Станислав Хшановский, скорее всего, участвовал в погромах лета 1942 года, когда были убиты от 8 тыс. до 10 тыс. евреев Фото: из личного архива

Изучив собранные BBC данные, британские следователи повторно допросили Хшановского. Однако Королевская прокурорская служба решила, что «улик для выдвижения обвинения недостаточно».

После этого Джон отказался от дальнейшего расследования преступного прошлого отчима.

Новая надежда

В 2016 году журналист BBC Ник Саутол разыскал Джона Кингстона и уговорил его помочь в новом журналистском расследовании. К тому моменту Джону было уже за 70 лет, его отчиму — за 90. К расследованию подключился историк Стивен Энкиер, специалист по германскому нацизму.

По данным экспертов, в последний год войны около 50 тыс. пособников нацизма проникли в ряды польской армии. В их числе был еще один член Белорусской вспомогательной полиции Антон Савонюк.

Как и Хшановский, во время войны он участвовал в массовых убийствах еврейского населения на территории оккупированной Белоруссии. Как и Хшановский, после войны Савонюк поселился в Великобритании. В 1988 году его имя вместе с сотнями других имен людей, подозреваемых в пособничестве нацизму, включая Хшановского, было сообщено британским властям.

Член Белорусской вспомогательной полиции Антон Савонюк оказался единственным, кого британский суд признал виновным в нацистских военных преступлениях и приговорил к двум пожизненным срокам Фото: Louisa Buller / AP

Но Савонюк оказался единственным, кого британский суд признал виновным в нацистских военных преступлениях и приговорил к двум пожизненным срокам.

Стивен Энкиер получил из архивов КГБ документы, подтверждавшие службу Хшановского в Белорусской вспомогательной полиции. Заодно выяснилось, что в Британии после войны осели более 30 коллаборационистов из Слонима.

Пока британцы бездействовали, историей Хшановского заинтересовались в Германии. Там решили, что могут предъявить ему обвинение в убийстве 30 с лишним человек.

Но в разгар подготовки к процессу, когда германская полиция уже готова была проводить обыски в доме Хшановского, тот умер. Ему было 96 лет. А еще через полгода умер и Джон Кингстон.

«Английский секрет»

Нику Саутолу по завещанию Джона Кингстона достался архив документов. В записях разговоров Джона с отчимом журналист нашел одну зацепку, в которой Хшановский упоминает некий «английский секрет». По его словам, британские власти велели ему держать язык за зубами, чтобы не было огласки.

«И вот я храню этот секрет все это время, может, и до смерти не раскрою»,— говорит Хшановский своему пасынку на одной из записей.

Потом журналист неожиданно увидел Хшановского в американской кинохронике 1954 года. На кадрах молодой еще мужчина мелькает всего несколько секунд, но его лицо видно отчетливо. Эксперты, привлеченные Ником Саутолом к анализу изображения, подтвердили, что на кадрах хроники действительно Хшановский.

Журналисту Нику Саутолу после смерти Джона Кингстона достался архив документов, изучение которого помогло дальнейшему расследованию преступлений Станислава Хшановского Фото: twitter.com/FootieNick

В той же хронике были установлены еще четыре человека, которые встречаются на фотографиях, хранившихся у Хшановского дома. При этом съемка велась в западной части Берлина в лагере Мариенфельде, который служил для приема беженцев из Восточной Европы.

Как отмечают историки, в приемном лагере Мариенфельде западные разведки вели активную работу, вербуя агентов.

Хшановский, владевший тремя языками, умевший обращаться с рацией, имел неплохие шансы заинтересовать разведку. И спецслужбы не могли не знать о его прошлом.

По данным экспертов и историков, участвовавших в расследовании BBC, в конце 1980-х — начале 1990-х годов британские спецслужбы уничтожили 110 тыс. документов, которые «почти наверняка» содержали информацию обо всех пособниках нацизма, работавших на британскую разведку. Уничтожение таких документов давало двойную выгоду:

во-первых, британская общественность теряла возможность узнать о том, что власти пользовались помощью коллаборационистов;

во-вторых, исчезали все данные о преступлениях, совершенных этими коллаборационистами в военное время.

Если бы такие люди работали на британские спецслужбы, говорят эксперты, их очень тщательно оберегали бы от суда. В процессе вербовки их, собственно, этим и мотивировали.

Возможно, это и есть ответ на вопрос, почему из сотен подозреваемых в пособничестве нацизму в Великобритании осудили одного Савонюка.

На запрос в министерство внутренних дел Великобритании о Станиславе Хшановском журналисты BBC получили тот же самый ответ, что и Джон Кингстон в свое время: Королевская прокурорская служба в 1990-х годах изучила дело Хшановского, но не нашла достаточных улик для предъявления обвинения. В лондонской полиции журналистам сообщили, что дело не было возбуждено «за недостаточностью улик».

«Черный день Британии»

Между тем публикация расследования BBC вызвала возмущенную реакцию еврейской общины в Великобритании. Ее лидеры потребовали провести общественное расследование, чтобы установить, действительно ли пособники нацизма получали защиту от судебного преследования, если соглашались работать на британскую разведку.

Данные, вскрывшиеся в ходе журналистского расследования, представители еврейской общины Великобритании назвали «жуткими и пугающими». По словам президента Управления представителей британских евреев Марии ван дер Зил, если факты, собранные BBC, достоверны, «это черный день для Британии — и для британских евреев».

«Нам совершенно необходим открытый и честный разговор о послевоенных действиях Великобритании в целом»,— заявила она BBC.

Алена Миклашевская