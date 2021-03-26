Пулковскую обсерваторию оштрафовали за ненадлежащее содержание своего здания

Московский районный суд Санкт-Петербурга назначил ФГБУН Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН штраф в 100 тыс. рублей за неудовлетворительное состояние одного из павильонов. Дело об административном правонарушении завели после проверки КГИОП.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Учреждение привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Ранее проведенная комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) проверка выявила на фасаде Павильона полярной трубы А.А. Михайлова многочисленные трещины, сколы, высолы и «следы биопоражения». Кроме того, проверяющие обратили внимание на захламление строительным мусором одного из крыльца.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что представители ЮНЕСКО в том числе по итогам проверки Пулковской обсерватории признали защиту исторического наследия Петербурга неэффективной.