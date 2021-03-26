МВД предложило на месяц продлить действие истекшего паспорта

Паспорт гражданина России будет действительным в течение 30 дней после окончания срока его действия в связи с наступлением возраста 20 и 45 лет. В это время документ необходимо менять. Законопроект о продлении действия паспорта подготовило МВД России.

«Паспорт является недействительным: по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, изменения гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменения сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения, изменения пола либо со дня оформления нового паспорта»,— говорится в проекте.

«По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене, что фактически означает прекращение его действия с момента наступления указанных событий»,— отмечается в документе. Из-за этого человек сталкивается с ограничением своих прав. Например, становится невозможно зарегистрироваться на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» с целью подачи заявления о выдаче или замене паспорта.

Напомним, с 1 февраля 2017 года Многофункциональные центры наделены полномочиями не только принимать от граждан документы и заявления на получения паспорта гражданина России, но также выдавать оформленные документы. Изменения внесены в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации. В правительстве считают, что принятое решение будет способствовать повышению качества услуги по выдаче и замене паспорта.

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