УФАС приостановило отбор подрядчика на реконструкцию уличного освещения в Белорецке

Управление ФАС по Башкирии обязало администрацию Белорецка отменить протоколы конкурса на отбор подрядчика реконструкции уличного освещения в городе. Согласно предписанию УФАС, заказчик также должен заново пересмотреть все поступившие заявки.

Решение вынесено по результатам рассмотрения жалоб ООО «Уфимская газовая компания» и ООО «ЕЭС-гарант». «Уфимской газовой компании» отказали в участии в конкурсе из-за того, что некоторые параметры светильников, предложенные компанией к поставке, не соответствовали требованиям техзадания, а «ЕЭС-гаранту» — за предложение использовать продукцию, произведенную в иностранном государстве. В УФАС пришли к выводу, что отказы были незаконными и заявки соответствовали требованиям аукционной документации.

Администрация Белорецка объявила открытый конкурс на отбор подрядчика на замену уличных светильников в конце декабря прошлого года. Начальная максимальная сумма контракта составляла 84,8 млн руб. По результатам конкурса, победителем было признано ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (входит в «Интер РАО»), предложившее исполнить контракт за 23,7 млн руб.

Дарья Кучеренко