«Галамарт» держит курс на север

Сеть «Галамарт» сняла около 16 тыс. кв. м в строящемся корпусе складского комплекса «Октавиан» во Всеволожском районе Ленинградской области. Годовая аренда площадей под распределительный центр обойдется ритейлеру в 85 млн рублей. Сделка свидетельствует о планах ритейлера по экспансии на рынок Петербурга и соседних регионов, полагают эксперты.

«Галамарт» договорился об аренде 15,8 тыс. кв. м в складском комплексе «Октавиан», рассказал “Ъ” собеседник на рынке коммерческой недвижимости. Информацию о сделке “Ъ” подтвердил заместитель генерального директора Knight Frank St. Petersburg Михаил Тюнин. «Галамарт» снял целиком новую очередь складского корпуса, которая сейчас находится в стадии строительства, уточнил он.

В «Галамарте» не ответили на вопросы “Ъ”. Представитель «Октавиана» отказался от комментариев.

Складской комплекс «Октавиан» расположен в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области. Его инвестором является группа «МСД», специализирующаяся на импорте химической продукции. Общая площадь объекта — более 55 тыс. кв. м. Среди арендаторов комплекса дистрибутор Alidi, оптовые компании «Оптиком» и «Все соки».

«Галамарт» был основан в 2009 году (первоначальное название «Магазин постоянных распродаж»). По собственным данным, в состав сети входят 400 магазинов в России, Белоруссии, Казахстане и Нидерландах. В Петербурге работает 18 объектов под этим брендом. Ритейлер развивается по франчайзинговой модели, в его магазинах представлена посуда, автотовары, бытовая химия, хозяйственные товары и инструменты. Основателем ритейлера является предприниматель Михаил Корепин. Финансовые показатели ритейлера не раскрываются.

Сделка могла пройти по цене около 450 рублей за «квадрат» включая НДС и операционные затраты, если учесть подписание контракта на стадии строительства и лояльную ценовую политику комплекса, оценивает руководитель агентства SPB4RENT Антон Шулико. Таким образом, «Галамарт» может заплатить за аренду склада 85 млн рублей в год. Как правило, при аренде таких больших площадей заключается долгосрочный договор на пять лет и более, замечает руководитель офиса компании JLL в Петербурге Андрей Амосов. Уровень свободных площадей на петербургском рынке складской недвижимости менее 3%, поэтому сделки все чаще заключаются на этапе строительства объекта, добавляет он.

Как пояснил господин Тюнин, ритейлер собирается использовать площади под распределительный центр. До этого «Галамарт» снабжал петербургские магазины со складских объектов в других регионах, указывает он. Сеть, видимо, делает ставку на онлайн-продажи, поскольку для развития розничной сети в горизонте пяти лет хватило бы более скромного склада, площадью до 10 тыс. кв. м, рассуждает господин Шулико.

Аренда склада — предвестник активного расширения «Галамарта» в регионе, констатирует гендиректор агентства Infoline Иван Федяков. Кроме того, ритейлер может использовать площади для импорта некоторых товарных позиций из Европы, предполагает он. Емкость рынка позволяет ритейлеру открыть до 100 магазинов в Петербурге, подсчитал аналитик.

«Октавиан» расположен не в самой удачной локации с точки зрения транспортной доступности, предупреждает господин Амосов. Данное направление перегружено, так как имеет очень плотную жилую застройку, замечает он. Выбор площадей для аренды на севере от Петербурга, скорее всего, вызван привлекательными условиями контракта и отсутствием предложения крупных складских блоков в Шушарах, которые являются наиболее удачным местом для размещения распределительного центра, говорит господин Шулико.

По данным JLL, в 2020 году на торговых операторов и представителей сегмента e-commerce приходилось 42% в структуре сделок аренды и купли-продажи складов. Общий объем сделок на складском рынке по итогам прошлого года составил 430 тыс. кв. м.

Константин Куркин