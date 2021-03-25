УГМК ввела в эксплуатацию старинное здание Симановской мельницы

Компания «УГМК-Застройщик» ввела в эксплуатацию старинное здание Симановской мельницы в центре Екатеринбурга. Напомним, памятник архитектуры реконструировали под элитное жилье. Как рассказал “Ъ-Урал” руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, все 25 квартир элит-класса в старинном здании уже выкуплены.

«Реконструкция закончена, объект введен. Можно сказать, что получил еще одну жизнь», — рассказал господин Мордовин.

Общая площадь объекта составляет 6,7 тыс. кв. м. Здание мельницы входит в жилой комплекс «Макаровский квартал».«Себестоимость реконструкции мельницы примерно в два раза выше, чем строительство дома с элитными квартирами с нуля. На мельницу ушло около 500 млн руб., а за полмиллиарда можно построить дом бизнес класса в два раза больше мельницы»,— рассказал ранее Евгений Мордовин.