УГМК ввела в эксплуатацию старинное здание Симановской мельницы

Компания «УГМК-Застройщик» ввела в эксплуатацию старинное здание Симановской мельницы в центре Екатеринбурга. Напомним, памятник архитектуры реконструировали под элитное жилье. Как рассказал “Ъ-Урал” руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, все 25 квартир элит-класса в старинном здании уже выкуплены.
«Реконструкция закончена, объект введен. Можно сказать, что получил еще одну жизнь», — рассказал господин Мордовин.
Общая площадь объекта составляет 6,7 тыс. кв. м. Здание мельницы входит в жилой комплекс «Макаровский квартал».«Себестоимость реконструкции мельницы примерно в два раза выше, чем строительство дома с элитными квартирами с нуля. На мельницу ушло около 500 млн руб., а за полмиллиарда можно построить дом бизнес класса в два раза больше мельницы»,— рассказал ранее Евгений Мордовин.
В 1884 году Илья Симанов на берегу пруда построил «Ивановскую паровую вальцевую мельницу» («Ивановская» - в честь отца). Строительство вела московская фирма «Добров и Набгольц». С южной стороны участок мельницы соседствовал с дачным участком семьи Симановых. Здание мельницы занимало северо-западный угол промышленной территории и было ориентировано на городской пруд. Рядом находились деревянные дома рабочих, живущих при мельнице. Согласно документам опубликованным на сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия, в 1906 году Илья Симанов был признан несостоятельным должником и его имущество, в том числе и мельница, было продано с торгов. В 1907 - 1908 году новые владельцы братья Макаровы провели крупную реконструкцию предприятия. Были построены новая котельная, мастерские, склады, лаборатория и другое. Теперь предприятие именовалось: паровая вальцовая крупчатная мельница Товарищества «Братья Макаровы».