Многодетные семьи из числа коренных народов на Ямале получат новую меру поддержки

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ввели новую меру поддержки для многодетных семей из числа КМНС. Об этом в ходе своего ежегодного доклада о положении дел в регионе сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

«Обычаи таковы, что при рождении первых детей многодетные семьи живут вместе с родителями. По мере увеличения семьи они хотят жить отдельно. Поэтому при рождении третьего ребенка мы будем выдавать чумовой капитал — комплект всего необходимого для своего собственного национального жилища»,— пояснил господин Артюхов.

По его словам, в комплект будут входить шесты, нюки, доски, печь и нарты. Стоимость комплекта оценивается в 500 тыс. руб. Получить меру поддержки смогут молодые семьи, ведущие кочевой образ жизни, при рождении третьего ребенка. При этом право на получение регионального материнского капитала объемом 500 тыс. руб. сохранится.

«Коренные народы севера — это хранители нашей земли и ее устоев»,— подчеркнул Дмитрий Артюхов. Губернатор напомнил, что в последние годы поддержка КМНС на Ямале усилена. Так, в прошлом году на фоне пандемии был вдвое увеличен размер кочевых. Выплаты по 10 тыс. руб. получили более 4 тыс. семей. «Кроме того, год назад мы изменили подход к выплатам за мясо оленей первой категории — тундровики стали получать за него вдвое больше (450 руб. за 1 кг). В результате мы имеем рекордное количество продукции высшего качества от оленеводов-частников. Объем вырос в 17 раз — с 10 тонн мяса в 2019 году до 323 тонн в 2020 году»,— добавил господин Артюхов.

Ранее в ходе доклада глава ЯНАО объявил 2021 год Годом знаний.

Анастасия Реутова