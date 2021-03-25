Дмитрий Артюхов объявил 2021 год на Ямале Годом талантов

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов объявил 2021 год в регионе Годом талантов. Об этом он сообщил в ходе своего ежегодного доклада о положении дел на Ямале.

«Создать условия для успеха каждого ребенка важно, но что для этого нужно? Одних точных знаний уже недостаточно, все большее значение приобретает самореализация и творческое начало. Поручаю окружному департаменту культуры разработать программу по развитию школ искусств. В ней необходимо предусмотреть новые направления: графический дизайн, звукозапись, театральное искусство»,— сообщил господин Артюхов.

Он напомнил, что Ямал один из первых регионов в стране открыл арт-резиденцию, которая расположена в Салехарде. В будущем аналогичные творческие пространства появятся в Ноябрьске и Новом Уренгое. Также органы власти готовят проекты для строительства пяти новых школ искусств и реновации пяти уже существующих зданий. «В современные образовательные пространства превращаются библиотеки. Они оснащаются мультимедийным оборудованием, там создаются зоны для мероприятий и мастер-классов. В 2020 году преобразились библиотеки в Губкинском и Надыме, в планах на этот год — Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард, Красноселькуп и Панаевск»,— отметил губернатор.

По его словам, ямальским городам не хватает «ярких событий в сфере искусства». Поэтому осенью этого года в регион с гастролями приедут труппы МХАТа, «Табакерки», Театра Сатиры, «Современника», а также с концертной программой ЯНАО посетят дирижер Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев.

Анастасия Реутова