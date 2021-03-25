Алексей Раев: «Доверие пермяков для нас - главная оценка»

Руководитель строительной группы «Развитие» Алексей Раев делится планами компании на 2021 год:

– В начале года принято ставить цели, давать себе обещания и планировать предстоящий год, что мы и делаем. В начале года мы уже успели сдать два жилых комплекса – «Бавария» и «Маяковский». В этом году в срок будут сданы жилые комплексы «Витражи», «Панорама» и «Уютный». Более 800 семей заедут в новое, комфортное жилье.

Мы продолжаем строительство ЖК «Камские огни – 2», а также развернули масштабную стройку нового жилого комплекса «Дом на Анри», который будет находиться всего в 10 минутах от центра города. «Дом на Анри» – максимально привлекательный для комфортной жизни комплекс. Три кирпичных дома объединены общей придомовой территорией, спроектированной по всем современным стандартам. Умное зонирование и оборудование от современных производителей сделает дворы в ЖК «Дом на Анри» увлекательными для любого возраста. Территория ограждена по периметру и оснащена видеонаблюдением. В жилом комплексе предусмотрены просторные планировки классического и евроформата. Дома будут оснащены современными инженерными системами, безопасными лифтами Otis, окнами с повышенной шумоизоляцией, дизайнерскими холлами, кладовыми и газовой котельной.

Строительная группа «Развитие» не стоит на месте. Наряду с реализацией принятых планов прорабатываются проекты в разных районах города Перми: Индустриальном, Ленинском, Кировском и Дзержинском.

В ближайшее время стартует продажа квартир в новом жилом доме «Лето», расположенном по адресу: ул. Ветлужская, 30. ЖД «Лето» – это современное жилье с удобными и функциональными планировками квартир. Дом расположен в экологическом районе, рядом с лесополосой. Для будущих жителей мы предусмотрели детскую и спортивную площадки, газовую котельную, окна с повышенной шумоизоляцией, безопасные лифты Otis.

Во второй половине 2021 года мы порадуем жителей Индустриального и Ленинского районов новыми интересными проектами. Конечно же, мы свои планы сверяем с руководством Перми и края, нельзя работать в отрыве от общих задач.

За долгие годы существования Строительной группы «Развитие» мы сформировали негласные правила, которых будем придерживаться и в этом, и в последующие годы:

• Строить на совесть – качественно и в срок.

• Дарить людям уют в комфортном жилье.

• Радовать выгодными предложениями.

• Оперативно и доступно консультировать наших клиентов.