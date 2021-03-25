Третья «Скорость»

Марка Bentley представила самый быстрый в истории бренда автомобиль для дорог общего пользования. За онлайн-презентацией наблюдал корреспондент «Автопилота».
До пандемии, когда автомобильные журналисты еще имели возможность общаться друг с другом не по «вотсапу», одной из тем в командировках была: «максимальная скорость, с которой ты ездил». Понятно, что речь тут шла не водительском мастерстве,— чтобы нажать до упора педаль газа, особо учиться не надо. Речь больше о везении — тебе должен был достаться автомобиль, способный ехать быстро, и дорога, на которой он мог бы эти способности показать.
Видел какие-то секунды, потому что тут же пришлось оттормаживаться — за лобовым стеклом стремительно надвигалась корма фуры, вылезшей для обгона на левую полосу автобана. В Германии, несмотря на ужесточение скоростных лимитов и тотальные ремонты на всех магистралях, еще есть места, где можно хорошенько разогнаться. Разницу в 150 и 200 км/ч на хорошем автомобиле и пустой дороге, вы можете и не заметить. Но 250 км/ч — это уже серьезно. Глаза различают лишь узкую полоску дороги перед машиной, а все, что по бокам превращается в серо-зеленое — цвета бетона и листвы,— марево. Круто, но немного тревожно.
А теперь представьте себе машину, способную разогнаться до 335 км/ч. Кто-то скажет, что такая техническая характеристика — чистой воды маркетинг. Кто и где у нас будет ехать «за триста»? Но тут необязательно ехать. Дорогого стоит просто иметь возможность это делать. «Дорогого» во всех смыслах.
Повысить производительность
335 км/ч — цифры, взятые не с потолка. Такова максимальная скорость нового Bentley Continental GT Speed, онлайн-презентация которого состоялась во вторник. Это самый динамичный серийный автомобиль Bentley в истории. Слово Speed появилось как обозначение для самых быстрых автомобилей марки в 2007 году, нынешний Continental GT с этим индексом уже третье поколение, но слово «скорость» по вышеописанным причинам в релизах упоминается редко. Автопроизводитель предпочитает говорить о «высокопроизводительных автомобилях». Мне, признаться, такая формулировка не очень нравится, потому что вроде бы Bentley — это про роскошь, про удовольствие, а тут возникает производственная какая-то тема, осталось только еще применить термин «рабочее место водителя», который любят использовать мои коллеги.
Модель получила модернизированную версию шестилитрового W12, которая развивает на 24 л. с. больше, чем мотор «обычного» GT. Итого 659 л. с. Максимальный крутящий момент тоже вырос — до 900 Нм. До «сотни» новый Speed разгоняется за 3,6 с, что на 0,1 с быстрее, чем Speed предыдущего поколения.
Восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением в режиме Sport срабатывает в два раза быстрее, чем при стандартном двигателе W12. Это сочетается с более громким выхлопом при пуске и переключении на более низкие передачи.
Но поскольку марка, увы, должна делать реверансы в сторону зеленого лобби, которое хочет уже совсем скоро заставить нас пересесть на электромобили, в версии с названием Speed есть система «стоп-старт», которая глушит мотор не при полной остановке, а когда машина находится еще в движении. Плюс при неспешной езде, как в каком-нибудь «Кадиллаке», отключается половина из двенадцати цилиндров.
На низких и средних скоростях задние колеса GT Speed подруливаются против направления передних колес, способствуя быстрой смене направления движения и заметно повышая уверенность при маневрировании. На высоких скоростях задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние, способствуя устойчивости автомобиля. Система полного привода тоже перенастроена. А еще впервые в истории марки модель Continental GT Speed оснащена электронным дифференциалом повышенного трения, который улучшает продольную и поперечную устойчивость, чувствительность к открыванию дроссельной заслонки и сцепление с поверхностью в сложных дорожных условиях. Чтобы еще больше расширить функционал шасси, опционально для GT Speed предлагается новая карбон-керамическая тормозная система.
Настойка эвкалипта
Отдельно надо сказать о внешности. Автомобили марки Bentley по определению не могут быть волком в овечьей шкуре, все их достоинства традиционно выставляются напоказ, и версия Speed тоже недвусмысленно подчеркивает свою «особенность».
Решетка радиатора, нижняя бамперная решетка и сердцевина радиатора версии Speed выполнены в цвете Dark Tint. Кроме того, модель получила характерные, более объемные спортивные пороги и элегантный хромированный шильдик Speed на переднем крыле. Еще одна деталь — 22-дюймовые диски особого дизайна, которые могут быть по желанию владельца серебристыми, серыми или черными.
Салон автомобиля, задействованного в презентации, щеголял черными кожей и алькантарой с алыми вставками, но, разумеется, как и подобает автомобилю такого ранга и ценника, интерьер можно персонализировать с помощью 15 основных и 11 дополнительных цветов кожи, а также возможность заменить материал Alcantara кожей в двухцветной отделке. На центральной консоли — декор из шлифованного алюминия. Плюс полдюжины вариантов отделки шпоном, включая темный мореный орех, акацию, эвкалипт — описывать бесполезно, это надо видеть.
Новый Bentley Continental GT Speed ожидается на российском рынке ближе к концу 2021 года. Ну что ж, на заснеженной дороге динамические характеристики «высокопроизводительного гран-туризмо» должны проявить себя еще азартнее.