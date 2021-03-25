Третья «Скорость»

Марка Bentley представила самый быстрый в истории бренда автомобиль для дорог общего пользования. За онлайн-презентацией наблюдал корреспондент «Автопилота».

До пандемии, когда автомобильные журналисты еще имели возможность общаться друг с другом не по «вотсапу», одной из тем в командировках была: «максимальная скорость, с которой ты ездил». Понятно, что речь тут шла не водительском мастерстве,— чтобы нажать до упора педаль газа, особо учиться не надо. Речь больше о везении — тебе должен был достаться автомобиль, способный ехать быстро, и дорога, на которой он мог бы эти способности показать.

У меня такой эпизод был с Alpina B5 — есть такая вариация «пятерки» BMW. На спидометре я видел цифры 283.

Видел какие-то секунды, потому что тут же пришлось оттормаживаться — за лобовым стеклом стремительно надвигалась корма фуры, вылезшей для обгона на левую полосу автобана. В Германии, несмотря на ужесточение скоростных лимитов и тотальные ремонты на всех магистралях, еще есть места, где можно хорошенько разогнаться. Разницу в 150 и 200 км/ч на хорошем автомобиле и пустой дороге, вы можете и не заметить. Но 250 км/ч — это уже серьезно. Глаза различают лишь узкую полоску дороги перед машиной, а все, что по бокам превращается в серо-зеленое — цвета бетона и листвы,— марево. Круто, но немного тревожно.

Фото: Bentley

А теперь представьте себе машину, способную разогнаться до 335 км/ч. Кто-то скажет, что такая техническая характеристика — чистой воды маркетинг. Кто и где у нас будет ехать «за триста»? Но тут необязательно ехать. Дорогого стоит просто иметь возможность это делать. «Дорогого» во всех смыслах.

Повысить производительность

335 км/ч — цифры, взятые не с потолка. Такова максимальная скорость нового Bentley Continental GT Speed, онлайн-презентация которого состоялась во вторник. Это самый динамичный серийный автомобиль Bentley в истории. Слово Speed появилось как обозначение для самых быстрых автомобилей марки в 2007 году, нынешний Continental GT с этим индексом уже третье поколение, но слово «скорость» по вышеописанным причинам в релизах упоминается редко. Автопроизводитель предпочитает говорить о «высокопроизводительных автомобилях». Мне, признаться, такая формулировка не очень нравится, потому что вроде бы Bentley — это про роскошь, про удовольствие, а тут возникает производственная какая-то тема, осталось только еще применить термин «рабочее место водителя», который любят использовать мои коллеги.

С другой стороны, суть отражена верно: версия Speed может «произвести» гораздо больше, чем просто Continental GT — и в плане динамики, и в плане «произвести впечатление».

Модель получила модернизированную версию шестилитрового W12, которая развивает на 24 л. с. больше, чем мотор «обычного» GT. Итого 659 л. с. Максимальный крутящий момент тоже вырос — до 900 Нм. До «сотни» новый Speed разгоняется за 3,6 с, что на 0,1 с быстрее, чем Speed предыдущего поколения.

Фото: Bentley

Восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением в режиме Sport срабатывает в два раза быстрее, чем при стандартном двигателе W12. Это сочетается с более громким выхлопом при пуске и переключении на более низкие передачи.

Но поскольку марка, увы, должна делать реверансы в сторону зеленого лобби, которое хочет уже совсем скоро заставить нас пересесть на электромобили, в версии с названием Speed есть система «стоп-старт», которая глушит мотор не при полной остановке, а когда машина находится еще в движении. Плюс при неспешной езде, как в каком-нибудь «Кадиллаке», отключается половина из двенадцати цилиндров.

Еще версия Speed получила передовые технологии шасси, разработанные специально для новой модели.

На низких и средних скоростях задние колеса GT Speed подруливаются против направления передних колес, способствуя быстрой смене направления движения и заметно повышая уверенность при маневрировании. На высоких скоростях задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние, способствуя устойчивости автомобиля. Система полного привода тоже перенастроена. А еще впервые в истории марки модель Continental GT Speed оснащена электронным дифференциалом повышенного трения, который улучшает продольную и поперечную устойчивость, чувствительность к открыванию дроссельной заслонки и сцепление с поверхностью в сложных дорожных условиях. Чтобы еще больше расширить функционал шасси, опционально для GT Speed предлагается новая карбон-керамическая тормозная система.

Настойка эвкалипта

Фото: Bentley

Отдельно надо сказать о внешности. Автомобили марки Bentley по определению не могут быть волком в овечьей шкуре, все их достоинства традиционно выставляются напоказ, и версия Speed тоже недвусмысленно подчеркивает свою «особенность».

Решетка радиатора, нижняя бамперная решетка и сердцевина радиатора версии Speed выполнены в цвете Dark Tint. Кроме того, модель получила характерные, более объемные спортивные пороги и элегантный хромированный шильдик Speed на переднем крыле. Еще одна деталь — 22-дюймовые диски особого дизайна, которые могут быть по желанию владельца серебристыми, серыми или черными.

Еще одна стильная деталь — крышки топливного бака и маслозаливной горловины, выполненные из алюминия.

Салон автомобиля, задействованного в презентации, щеголял черными кожей и алькантарой с алыми вставками, но, разумеется, как и подобает автомобилю такого ранга и ценника, интерьер можно персонализировать с помощью 15 основных и 11 дополнительных цветов кожи, а также возможность заменить материал Alcantara кожей в двухцветной отделке. На центральной консоли — декор из шлифованного алюминия. Плюс полдюжины вариантов отделки шпоном, включая темный мореный орех, акацию, эвкалипт — описывать бесполезно, это надо видеть.

Фото: Bentley

Новый Bentley Continental GT Speed ожидается на российском рынке ближе к концу 2021 года. Ну что ж, на заснеженной дороге динамические характеристики «высокопроизводительного гран-туризмо» должны проявить себя еще азартнее.

Дмитрий Гронский