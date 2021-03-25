В Красноярске строительную компанию ООО «Спецстрой» признали банкротом

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и вынес решение о банкротстве строительной компании «Спецстрой». Судебное заседание по рассмотрению результатов конкурсного производства назначено на 14 марта 2022 года.

В 2014 году застройщик получил разрешение на строительство трех многоэтажных жилых домов в микрорайоне Пашенный. В течение нескольких лет в краевой Стройнадзор поступали обращения дольщиков о нарушении «Спецстроем» сроков предоставления квартир, изначально задекларированных на 2017-2018 годы.

Дома были внесены в реестр проблемных объектов.

В июле 2019 года в отношении руководителей ООО «Спецстрой» было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 по подозрению в хищении денежных средств дольщиков. Подозреваемых не стали лишать свободы, предоставив возможность компании продолжить строительство жилых домов и исполнить обязательства перед участниками долевого строительства, сообщили в ГУВД Красноярского края. Однако жалобы дольщиков на то, что работы на объектах не ведутся, продолжали поступать.

В ноябре 2020 года по ходатайству губернатора Александра Усса Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства обратилась в арбитражный суд Красноярского края о признании компании ООО «Спецстрой» несостоятельной. Заявления о приостановлении деятельности застройщика также поступили от Стройнадзора и ФНС по Красноярскому краю.

Анастасия Вещикова, Красноярск