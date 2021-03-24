ЛНР обвинила Украину в минировании дорог в Донбассе

Украинские военные минируют проселочные дороги у линии соприкосновения в Донбассе, утверждает народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По ее данным, силовики установили 100 мин на окраине подконтрольного Киеву города Попасная.

«В период с 22 марта по настоящее время в зоне ответственности 59-й бригады (ВС Украины.— “Ъ”)… в районе населенного пункта Новолуганское (тоже под контролем Киева.— “Ъ”) украинскими саперами производится активное минирование местности, в том числе проселочных дорог, противопехотными минами ПМН-2 и противотанковыми минами ТМ-62»,— заявил представитель пресс-службы милиции ЛНР Иван Филипоненко, слова которого приводятся на сайте ведомства. Как уточнил представитель милиции, украинские военные глушат сигналы сотовой сети, чтобы скрыть свои действия.

В марте главы МИДов стран G7 призвали Россию к конструктивному взаимодействию в механизмах по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, в том числе в «нормандском формате». МИД Украины считает, что конфликт в Донбассе решится быстро, если Россия даст «зеленый свет».

Почему урегулирование конфликта в Донбассе зашло в тупик, читайте в материале “Ъ” «Переговоры по Донбассу ушли в декрет о мире».