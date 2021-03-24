МИД Украины: конфликт в Донбассе решится быстро, если Россия даст зеленый свет

Киев считает, что длительность конфликта в Донбассе зависит от позиции Москвы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия завтра согласится прекратить конфликт, то его не будет через неделю.

«Чего нет, так это зеленого света от Москвы, чтобы двигаться вперед. Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний… и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро»,— сказал господин Кулеба изданию Tyden (текст опубликован на сайте МИД Украины).

Глава МИД Украины призвал спрашивать, не сколько времени нужно для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, «чтобы заставить Россию согласиться его прекратить». «Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю»,— добавил господин Кулеба.

Москва, Киев и непризнанные республики Донбасса признают, что урегулирование конфликта в тупике. Россия и ДНР/ЛНР обвиняют украинские власти в нежелании выполнять Минские соглашения. Киев ровно в том же винит Москву.

Почему стороны не могут согласовать единый мирный план,— в материале “Ъ” «Переговоры по Донбассу ушли в декрет о мире».