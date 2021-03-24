В России вторую неделю дорожает проживание в гостиницах

Стоимость проживания в российских гостиницах растет вторую неделю подряд, сообщает Росстат . Цены на проживание в гостиницах двух–пяти звезд с 16 по 22 марта выросли от 0,5% до 2,7%, в хостеле — на 1%.

По данным Росстата, сильнее всего подорожали трехзвездочные гостиницы — на 2,7% (с начала года — на 11,2%). Отдых в гостиницах четырех и пяти звезд подорожал на 1,2% (с начала года — на 16,3%), двух звезд — на 0,5%. Путевки в дома отдыха, пансионаты подорожали на 0,4%, в санатории — на 0,1%.

Подешевело проживание в гостинице одной звезды или в мотеле — на 0,7% (с начала года цены снизились на 2,1%).

Ранее стало известно, что из-за роста издержек отельеров и собственников курортной недвижимости стоимость размещения в гостиницах и частных апартаментах Крыма и Краснодарского края выросла на 14–15%. Несмотря на это бронирование летнего отдыха внутри страны идет намного активнее, чем в докризисном 2019-м.

Подробности — в публикации “Ъ” «Свой отдых к деньгам ближе».