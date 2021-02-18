Восточный скоростной диаметр в Петербурге будет строить российско-турецкая компания

Первый этап Широтной магистрали скоростного движения, также называемой Восточным скоростным диаметром, будет строить ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север» с турецким капиталом. Договор генподряда уже подписан, сообщает «Фонтанка».

Генподрядчик ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север» учрежден ООО «Проектное управление строительными контрактами» (ПУСК) с 49% в уставном капитале, ООО «ЛИМАК КОНСТРАКШН» с 40% и ООО «Актив» с 11%. ПУСК — дочернее предприятие банка ВТБ, «ЛИМАК КОНСТРАКШН» - часто турецкого холдинга ЛИМАК, который уже участвовал в инфраструктурных проектах на территории России, в том числе в строительстве ростовского аэропорта.

Первый этап Широтной магистрали скоростного движения от подключения к ЗСД до Витебского проспекта оформлен как развязка Западного скоростного диаметра.

Подробнее о ШМСД – в материале “Ъ” Магистраль длиною в десятилетие