За время пандемии американские миллиардеры увеличили свое состояние на $1,3 трлн

Американская правозащитная организация Americans for Tax Fairness (ATF; выступает за налоговую реформу и более жесткое налогообложение состоятельных граждан) и Институт политических исследований (IPS) вчера представили доклад, в котором говорится, что за последние 12 месяцев, то есть с начала пандемии COVID-19, в США американские миллиардеры увеличили свое состояние в общей сложности на $1,3 трлн, или на 44,6% по сравнению с допандемическим уровнем.

При этом в докладе отмечается, что за то же время 29 млн американцев заразились коронавирусом, а более 535 тыс. умерли от него. «Пока состояние миллиардеров росло, почти 80 млн человек потеряли работу — с 21 марта 2020 года по 20 февраля 2021 года, а по состоянию на 27 февраля 18 млн человек получали пособие по безработице»,— отмечают авторы исследования. По подсчетам ATF и IPS, за время пандемии в США образовалось 43 новых миллиардера — теперь их 657. В числе причин авторы доклада называют в том числе первичные размещения (IPO) таких компаний, как Airbnb, DoorDash и Snowflake, основатели и совладельцы которых хорошо заработали на продаже акций.

Впрочем, больше всего с начала пандемии свои состояния увеличили люди, которые не первый год входят в число самых богатых американцев: состояние Илона Маска выросло на 559%, или на $137 млрд, Джефа Безоса — на 58%, или на $65 млрд, Марка Цукерберга — на 86%, или на $47 млрд. Доклад ATF и IPS подтвердил, что технологический сектор США стал одним из наиболее прибыльных за время пандемии — миллиардеры из этого сектора увеличили свое состояние в общей сложности на $564 млрд, или на 68%. На втором месте по росту личного благосостояния — сфера финансов и инвестиций: рост на 37%, или на $226 млрд. Миллиардеры из американского автопрома повысили свое совокупное состояние на $172 млрд, или на 317%. Впрочем, авторы доклада отмечают, что это произошло в основном за счет Илона Маска и его Tesla.

Евгений Хвостик