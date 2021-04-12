Для майнеров подготовили крупнейший ЦОД страны

Минувший год стал невероятно успешным для инвесторов в криптовалюты, а Россия стала новой точкой притяжения для майнеров со всего мира. Специально для них компания Intelion Mining совместно с концерном «Росэнергоатом» развивают площадку для размещения майнингового оборудования в крупнейшем в стране центре обработки данных.

Если еще год назад стоимость биткойна колебалась в районе $3 тыс., то к весне 2021 года котировки самой популярной криптовалюты достигли и даже преодолели отметку в $60 тыс. Таким образом, за год биткойн подорожал в 20 раз, став самой прибыльной валютой в мире и одним из лучших способов вложения капитала в условиях неопределенности и спада мировой экономики.

Столь стремительный рост цены биткойна и других крупнейших криптовалют привел к резкому скачку активности майнеров, захотевших пополнить ряды тех, кто уже успел удачно вложиться в цифровые монеты в 2020 году. При этом новой точкой притяжения майнеров со всего мира стала Россия. Тогда же стало очевидно, что майнерам в России нужно гораздо больше вычислительных мощностей, чем еще год назад, а большинство действующих площадок для майнинга просто не приспособлены под быстрое расширение. Помочь решить эту проблему должен совместный проект компании Intelion Mining и «Росэнергоатома».

Фото: Intelion Mining

Недавно Intelion и концерн «Росэнергоатом» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, которое включает в себя создание майнинг-отеля на базе центра обработки данных (ЦОД) вблизи Калининской АЭС, расположенной на севере Тверской области. Дата-центр, открытый концерном «Росэнергоатом» в 2018 году в рамках масштабного проекта «Менделеев», является на сегодняшний день крупнейшим в России. Его площадь — 38 тыс. квадратных метров, а мощность достигает 80 МВт. Из них 32 МВт отданы под нужды майнеров.

А быть майнером того же биткойна сегодня не так уж просто. Добыча самой популярной в мире криптовалюты — очень энергозатратный процесс. Согласно недавнему исследованию Кембриджского университета, добыча биткойнов в год обходится в 121,36 тераватт-часа электроэнергии. Это больше, чем потребляют Аргентина, Нидерланды или ОАЭ. Кроме того, для прибыльного майнинга нужна дешевая электроэнергия. За счет того, что ЦОД «Калининский» расположен непосредственно рядом с атомной электростанцией, клиенты Intelion смогут пользоваться не только дешевой, но и бесперебойной электроэнергией. При этом майнингом биткойна сегодня занимаются действительно в основном институциональные игроки, добывающие монеты в промышленных масштабах, что в конечном итоге гораздо выгоднее.

Фото: Intelion Mining

Для Intelion Mining, работающей на рынке комплексных решений для майнинга криптовалют с 2017 года, этот проект будет уже четвертой площадкой в России. Компания уже построила и эксплуатирует площадки в Тульской и Иркутской областях, Красноярском крае, а теперь и в Тверской области. Общая потребляемая мощность размещенного оборудования на первых трех площадках — 19 МВтч. Площадка же, созданная концерном «Росэнергоатом», будет значительно превышать по мощности все предыдущие проекты компании. На сегодняшний день там уже размещено оборудование нового поколения мощностью более 4 МВт, а в будущем этот показатель будет увеличен до 32 МВт.

По условиям соглашения «Росэнергоатом» обеспечивает Intelion Mining всей необходимой инфраструктурой: энергетическими мощностями, их обслуживанием, инженерной службой эксплуатации, высокоскоростным интернетом и обеспечением безопасности по стандартам атомной отрасли, а также принимает полную ответственность за вверенное оборудование. Intelion Mining как оператор промышленного майнинга, в свою очередь, берет на себя обязательства по привлечению клиентов, настройке и оптимизации работы оборудования, а также выполнению операционных задач по функционированию майнингового дата-центра.

Фото: Intelion Mining

Уровень экспертизы участников соглашения гарантирует высокие стандарты качества, убеждены партнеры. «Опора на ресурсы партнерской площадки позволяет Intelion Mining сконцентрироваться на своей узкой специализации и обеспечить высокую эффективность майнинга, качественную настройку оборудования, гарантировать клиентам высокий уровень сервиса, а также обеспечить заполнение площадки»,— утверждают в Intelion Mining.

Кроме того, инвесторам, интересующимся технологическими новинками и желающим добавить в свой портфель майнинг, Intellion Mining предлагает майнинговое оборудование в рассрочку, а также услуги по его хостингу. После внесения частичного аванса клиент сразу может начать пользоваться оборудованием. Учитывая, насколько важна в мире майнинга скорость принятия решений, рассрочка — идеальный вариант получения оборудования, когда бюджет на его покупку ограничен. Кроме того, если речь идет о клиенте—юридическом лице, то этот инструмент позволяет к тому же и снизить налогооблагаемую базу.

Фото: Intelion Mining

В конечном итоге совместный проект концерна «Росэнергоатом» и Intelion Mining должен привлечь российских и иностранных клиентов, заинтересованных в инвестициях в майнинг разных масштабов и эффективно выстроить их дальнейшее операционное сопровождение.