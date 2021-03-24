Китайские ученые присоединились к разработке на Урале препаратов от COVID-19 на основе «Триазавирина»

Ученые из Китая присоединились к проекту специалистов Уральского федерального университета (УрФУ) по разработке новых препаратов от коронавирусной инфекции на основе российского противовирусного препарата «Триазавирин». Как сообщили в пресс-службе вуза, Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Государственный фонд естественных наук Китая выделили финансирование, объем которого пока не раскрывается.

Грант получили группа ученых под руководством профессора кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ, директора Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН Валерия Чарушина и академиков Харбинского медицинского университета Баофенг Янга и Вэйджи Ду. В группу также вошли специалисты Уральского государственного медицинского университета (УГМУ).

«По гранту ученые будут отбирать перспективных кандидатов в лекарственные средства среди азолоазинов и других малых молекул, включая препараты, одобренные FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США — “Ъ”), а также новые соединения»,— пояснили в пресс-службе УрФУ.

Господин Чарушин отметил, что группа ученых будет заниматься химическим дизайном новых малых молекул, разрабатывать оригинальные синтетические подходы, а также исследовать структурные и физико-химических свойств синтезированных соединений. «Предполагается виртуальный скрининг и молекулярный. Будем проводить эксперименты in vitro и in vivo. Это позволит оценить безопасность и активность, изучить механизмы действия молекул»,— добавил он.

Производством «Триазавирина» в Свердловской области занимается завод «Медсинтез», который расположен в Новоуральске. В феврале 2020 года по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге ученые отправили препарат в Китай для испытаний против COVID-19. Результаты исследований показали положительный эффект при лечении вируса препаратом.

Анастасия Реутова