Самые рентабельные банки*

|
|Место
|Банк
|Город
|Отношение прибыли за 2020 год к среднему объему капитала** в 2020 году (%)
|Место по среднему капиталу** в 2020 году
|1
|МИнБ
|Москва
|100,33
|64
|2
|Киви-банк
|Москва
|57,00
|74
|3
|Тинькофф-банк
|Москва
|33,39
|14
|4
|Голдман Сакс банк
|Москва
|32,56
|91
|5
|Альфа-Банк
|Москва
|29,76
|4
|6
|«Кубань Кредит»
|Краснодар
|25,89
|68
|7
|«Авангард»
|Москва
|25,69
|46
|8
|«ФК Открытие»
|Москва
|25,23
|6
|9
|Экспобанк
|Москва
|24,15
|63
|10
|БМ-банк
|Москва
|23,82
|21
|11
|ББР-банк
|Москва
|22,38
|89
|12
|Райффайзенбанк
|Москва
|19,67
|10
|13
|«Левобережный»
|Новосибирск
|19,47
|80
|14
|РН-банк
|Москва
|18,91
|47
|15
|Новикомбанк
|Москва
|18,76
|25
|16
|Примсоцбанк
|Владивосток
|17,28
|82
|17
|Азиатско-Тихоокеанский банк
|Благовещенск
|16,81
|62
|18
|Сбербанк России
|Москва
|16,81
|1
|19
|«Уралсиб»
|Москва
|16,58
|23
|20
|«Россия»
|Санкт-Петербург
|16,32
|15
|21
|Ситибанк
|Москва
|15,43
|22
|22
|Металлинвестбанк
|Москва
|15,20
|60
|23
|Сургутнефтегазбанк
|Сургут
|15,12
|69
|24
|«Санкт-Петербург»
|Санкт-Петербург
|13,89
|18
|25
|Локо-банк
|Москва
|13,67
|55
|26
|СЭБ-банк
|Санкт-Петербург
|13,59
|90
|27
|БМВ-банк
|Москва
|13,03
|93
|28
|Челябинвестбанк
|Челябинск
|12,75
|83
|29
|Росэксимбанк
|Москва
|12,68
|38
|30
|Фора-банк
|Москва
|12,56
|84
*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 января 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2020 года или 1 января 2021 года.
**Под средним размером капитала в целях настоящего рейтинга понимается среднее арифметическое между собственными средствами (капиталом) на 1 января 2020 года и 1 января 2021 года.