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Самые рентабельные банки*

"Банк". Приложение от , стр. 1
Место Банк Город Отношение прибыли за 2020 год к среднему объему капитала** в 2020 году (%) Место по среднему капиталу** в 2020 году
1 МИнБ Москва 100,33 64
2 Киви-банк Москва 57,00 74
3 Тинькофф-банк Москва 33,39 14
4 Голдман Сакс банк Москва 32,56 91
5 Альфа-Банк Москва 29,76 4
6 «Кубань Кредит» Краснодар 25,89 68
7 «Авангард» Москва 25,69 46
8 «ФК Открытие» Москва 25,23 6
9 Экспобанк Москва 24,15 63
10 БМ-банк Москва 23,82 21
11 ББР-банк Москва 22,38 89
12 Райффайзенбанк Москва 19,67 10
13 «Левобережный» Новосибирск 19,47 80
14 РН-банк Москва 18,91 47
15 Новикомбанк Москва 18,76 25
16 Примсоцбанк Владивосток 17,28 82
17 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 16,81 62
18 Сбербанк России Москва 16,81 1
19 «Уралсиб» Москва 16,58 23
20 «Россия» Санкт-Петербург 16,32 15
21 Ситибанк Москва 15,43 22
22 Металлинвестбанк Москва 15,20 60
23 Сургутнефтегазбанк Сургут 15,12 69
24 «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 13,89 18
25 Локо-банк Москва 13,67 55
26 СЭБ-банк Санкт-Петербург 13,59 90
27 БМВ-банк Москва 13,03 93
28 Челябинвестбанк Челябинск 12,75 83
29 Росэксимбанк Москва 12,68 38
30 Фора-банк Москва 12,56 84

*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 января 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2020 года или 1 января 2021 года.

**Под средним размером капитала в целях настоящего рейтинга понимается среднее арифметическое между собственными средствами (капиталом) на 1 января 2020 года и 1 января 2021 года.

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