Самые рентабельные банки*

Место Банк Город Отношение прибыли за 2020 год к среднему объему капитала** в 2020 году (%) Место по среднему капиталу** в 2020 году 1 МИнБ Москва 100,33 64 2 Киви-банк Москва 57,00 74 3 Тинькофф-банк Москва 33,39 14 4 Голдман Сакс банк Москва 32,56 91 5 Альфа-Банк Москва 29,76 4 6 «Кубань Кредит» Краснодар 25,89 68 7 «Авангард» Москва 25,69 46 8 «ФК Открытие» Москва 25,23 6 9 Экспобанк Москва 24,15 63 10 БМ-банк Москва 23,82 21 11 ББР-банк Москва 22,38 89 12 Райффайзенбанк Москва 19,67 10 13 «Левобережный» Новосибирск 19,47 80 14 РН-банк Москва 18,91 47 15 Новикомбанк Москва 18,76 25 16 Примсоцбанк Владивосток 17,28 82 17 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 16,81 62 18 Сбербанк России Москва 16,81 1 19 «Уралсиб» Москва 16,58 23 20 «Россия» Санкт-Петербург 16,32 15 21 Ситибанк Москва 15,43 22 22 Металлинвестбанк Москва 15,20 60 23 Сургутнефтегазбанк Сургут 15,12 69 24 «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 13,89 18 25 Локо-банк Москва 13,67 55 26 СЭБ-банк Санкт-Петербург 13,59 90 27 БМВ-банк Москва 13,03 93 28 Челябинвестбанк Челябинск 12,75 83 29 Росэксимбанк Москва 12,68 38 30 Фора-банк Москва 12,56 84

*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 января 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2020 года или 1 января 2021 года.

**Под средним размером капитала в целях настоящего рейтинга понимается среднее арифметическое между собственными средствами (капиталом) на 1 января 2020 года и 1 января 2021 года.