Самые эффективные банки*

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|Место
|Банк
|Город
|Отношение прибыли за 2020 год к среднему объему активов** в 2020 году (%)
|Место по средним активам** в 2020 году
|1
|Киви-банк
|Москва
|10,82
|85
|2
|Тинькофф-банк
|Москва
|5,31
|16
|3
|МИнБ
|Москва
|5,16
|28
|4
|Голдман Сакс банк
|Москва
|4,60
|100
|5
|«Авангард»
|Москва
|4,43
|50
|6
|Экспобанк
|Москва
|3,91
|67
|7
|Альфа-Банк
|Москва
|3,82
|4
|8
|БМ-банк
|Москва
|3,69
|24
|9
|РН-банк
|Москва
|3,57
|60
|10
|Дж.П.Морган банк Инт.
|Москва
|3,38
|98
|11
|«ФК Открытие»
|Москва
|3,28
|7
|12
|«Кубань Кредит»
|Краснодар
|3,08
|58
|13
|«Центрокредит»
|Москва
|3,05
|63
|14
|Райффайзенбанк
|Москва
|2,69
|9
|15
|«Левобережный»
|Новосибирск
|2,62
|75
|16
|Сбербанк России
|Москва
|2,55
|1
|17
|Примсоцбанк
|Владивосток
|2,30
|77
|18
|Росэксимбанк
|Москва
|2,29
|41
|19
|Металлинвестбанк
|Москва
|2,17
|62
|20
|Азиатско-Тихоокеанский банк
|Благовещенск
|2,13
|55
|21
|«Уралсиб»
|Москва
|2,05
|22
|22
|Челябинвестбанк
|Челябинск
|2,01
|87
|23
|Новикомбанк
|Москва
|1,98
|19
|24
|«Аверс»
|Казань
|1,92
|56
|25
|Запсибкомбанк
|Тюмень
|1,89
|53
|26
|«Ренессанс Кредит»
|Москва
|1,85
|44
|27
|Фора-банк
|Москва
|1,80
|86
|28
|Меткомбанк
|Каменск-Уральский
|1,80
|74
|29
|Локо-банк
|Москва
|1,76
|47
|30
|ДОМ.РФ
|Москва
|1,76
|25
*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 января 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2020 года или 1 января 2021 года.
**Под средним объемом активов в целях настоящего рейтинга понимается среднее арифметическое между активами на 01.01.2020 и 01.01.2021