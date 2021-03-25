Самые эффективные банки*

Место Банк Город Отношение прибыли за 2020 год к среднему объему активов** в 2020 году (%) Место по средним активам** в 2020 году 1 Киви-банк Москва 10,82 85 2 Тинькофф-банк Москва 5,31 16 3 МИнБ Москва 5,16 28 4 Голдман Сакс банк Москва 4,60 100 5 «Авангард» Москва 4,43 50 6 Экспобанк Москва 3,91 67 7 Альфа-Банк Москва 3,82 4 8 БМ-банк Москва 3,69 24 9 РН-банк Москва 3,57 60 10 Дж.П.Морган банк Инт. Москва 3,38 98 11 «ФК Открытие» Москва 3,28 7 12 «Кубань Кредит» Краснодар 3,08 58 13 «Центрокредит» Москва 3,05 63 14 Райффайзенбанк Москва 2,69 9 15 «Левобережный» Новосибирск 2,62 75 16 Сбербанк России Москва 2,55 1 17 Примсоцбанк Владивосток 2,30 77 18 Росэксимбанк Москва 2,29 41 19 Металлинвестбанк Москва 2,17 62 20 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 2,13 55 21 «Уралсиб» Москва 2,05 22 22 Челябинвестбанк Челябинск 2,01 87 23 Новикомбанк Москва 1,98 19 24 «Аверс» Казань 1,92 56 25 Запсибкомбанк Тюмень 1,89 53 26 «Ренессанс Кредит» Москва 1,85 44 27 Фора-банк Москва 1,80 86 28 Меткомбанк Каменск-Уральский 1,80 74 29 Локо-банк Москва 1,76 47 30 ДОМ.РФ Москва 1,76 25

*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 января 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2020 года или 1 января 2021 года.

**Под средним объемом активов в целях настоящего рейтинга понимается среднее арифметическое между активами на 01.01.2020 и 01.01.2021