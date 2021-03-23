Цена нефти Brent упала ниже $61 впервые с 11 февраля

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на международной бирже ICE ускорила снижение до 6–7%. Она опускалась ниже $61 за баррель, до $60,55, впервые с 11 февраля.

Цена фьючерса на нефть марки WTI падала почти на 7%, до $57,41. Ранее цены на нефть опускались более чем на 3%.

Это происходило на фоне опасений, что новые ограничения и медленная вакцинация в Европе замедлят восстановление спроса на топливо, сообщает Reuters. Давление на нефть также оказывает снижение цен производителями, которое свидетельствует о достаточном предложении.