АКРА подтвердило кредитный рейтинг Тюменской области на уровне ААА

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тюменской области на уровне AAA (RU), прогноз «Стабильный», говорится в сообщении агентства. Рейтинг обусловлен высокими показателями развития региональной экономики, минимальным уровнем долговой нагрузки и высоким уровнем ликвидности бюджета.

Кроме того, рейтинг поддерживают высокая степень гибкости бюджета региона и существенные финансовые резервы. По данным агентства, экономика Тюменской области характеризуется высоким уровнем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения. С 2016 по 2019 год этот показатель в 1,3 раза превышал среднее значение по стране. При этом уровень безработицы в регионе с 2017 по 2020 года был ниже, чем в среднем в России, отметило агентство.

Как говорится в сообщении АКРА, в 2020 году налоговые и неналоговые доходы (ННД) региона сократились на 26% к предыдущему году. В основном это произошло из-за снижения поступлений по налогу на прибыль (-35%). В то же время совокупные доходы Тюменской области сократились на 22%. В 2020 году бюджет был исполнен с дефицитом в 27% ННД, который был профинансирован в основном за счет ликвидности области.

По прогнозу АКРА, в 2021 году усредненное соотношение баланса текущих операций и доходов останется на уровне 2020 года — 18%. В 2020 году этот показатель сократился на 13 процентных пунктов относительно предыдущего года. Соотношение усредненных модифицированного бюджетного дефицита и текущих доходов в 2021 году составил -5%, в 2020 году этот показатель составил -5,6%.

Отношение долга Тюменской области к текущим доходам в 2020 году составило 2%, отмечается в сообщении агентства. По данным на 1 января 2021 года долг региона составил 2,8 млрд руб. «В 2021 году государственный долг вырастет до 21 млрд руб., но долговая нагрузка останется на низком уровне и не окажет влияния на кредитный рейтинг региона»,— сообщило АКРА.

Также отмечается, что область самостоятельно финансирует около 95% своих капитальных расходов за счет собственных средств. По мнению АКРА, это является дополнительным резервом по сокращению расходов.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на протяжении 12–18 месяцев.

Михаил Мананников