В России с апреля прекратит действовать часть введенных из-за коронавируса льгот

С апреля в России прекращается действие некоторых льгот, введенных во время эпидемии коронавируса в 2020 году, сообщает «Парламентская газета».

Скоро утратят свою силу следующие преференции для граждан и бизнеса:

Новогодние выплаты

В декабре президент Владимир Путин поручил выплатить всем семьям по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до восьми лет. Подать заявление на выплату можно до 1 апреля.

Больничные для пожилых работников

Чтобы россияне старше 65 лет могли оставаться дома и не подвергать себя риску заражения коронавирусом, год назад правительство позволило им оформлять больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности. Все документы оформлялись в электронном виде.

Иммунитет для заемщиков

С 31 марта теряют силу рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или существенно упали доходы из-за пандемии. Регулятор постановил также не начислять таким клиентам неустойку.

Пополнение электронных кошельков наличными

До 1 апреля Банк России не запрещал пополнять наличными анонимных электронных кошельков, в том числе WebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторые виды проездных и карт школьников. Теперь пополнять такие кошельки можно будет только с привязанного банковского счета.

Онлайн-регистрация в службе занятости

С 31 марта прекратит действие временный порядок регистрации граждан в качестве безработных. Он позволял обращаться в службы занятости дистанционно.